Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: विराज पंचायत में पंचायत सरकार भवन का हुआ उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: इमामगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत विराज में पंचायत सरकार भवन का सोमवार को उद्घाटन हुआ। मुखिया अंजू कुमारी और सीओ सुकेश कुमार ने मिलकर भवन का शुभारंभ किया। इससे ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा और छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Gaya News: विराज पंचायत में पंचायत सरकार भवन का हुआ उद्घाटन

Gaya News: इमामगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत विराज में सोमवार को पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। मुखिया अंजू कुमारी और सीओ सुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। सीओ ने कहा कि पंचायत सरकार भवन शुरू होने से ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही कई सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। भवन से पंचायत के लोगों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है। समारोह में भाजपा नेता गजेंद्र दास, मुखिया अविनाश कुमार, अजीत कुमार, अजय पासवान, संतन पासवान, निरंजन कुमार समेत कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Imamganj Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।