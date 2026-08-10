Gaya News: विराज पंचायत में पंचायत सरकार भवन का हुआ उद्घाटन
Gaya News: इमामगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत विराज में पंचायत सरकार भवन का सोमवार को उद्घाटन हुआ। मुखिया अंजू कुमारी और सीओ सुकेश कुमार ने मिलकर भवन का शुभारंभ किया। इससे ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा और छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Gaya News: इमामगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत विराज में सोमवार को पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। मुखिया अंजू कुमारी और सीओ सुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। सीओ ने कहा कि पंचायत सरकार भवन शुरू होने से ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही कई सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। भवन से पंचायत के लोगों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है। समारोह में भाजपा नेता गजेंद्र दास, मुखिया अविनाश कुमार, अजीत कुमार, अजय पासवान, संतन पासवान, निरंजन कुमार समेत कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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