Gaya News: जिला फुटबॉल संघ की बैठक एक अगस्त को, सात अहम एजेंडों पर होगी चर्चा
Gaya News: गया जिला फुटबॉल संघ की महत्वपूर्ण बैठक एक अगस्त को हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में होगी। संघ के सचिव ने सभी क्लबों से उपस्थित होकर सुझाव देने की अपील की है। बैठक में जिला लीग, खिलाड़ियों के पूर्व पंजीकरण, महिला सदस्यों की शामिली, और बिहार गेम्स-2026 में टीम की भागीदारी पर चर्चा होगी।
Gaya News: गया जिला फुटबॉल संघ की महत्वपूर्ण बैठक एक अगस्त (शनिवार) को हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम, गांधी मैदान में आयोजित होगी। संघ के सचिव खतीब अहमद ने सभी संबद्ध क्लबों के सचिवों व सदस्यों से समय पर उपस्थित होकर सुझाव देने की अपील की है। बैठक में जिला फुटबॉल लीग शुरू करने, खिलाड़ियों के पूर्व पंजीकरण के आधार पर लीग आयोजन, संघ में दो महिला सदस्यों को शामिल करने तथा निर्णायकों के बकाया भुगतान समेत सात महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रथम बिहार गेम्स-2026 में गया जिला फुटबॉल टीम की भागीदारी और विभिन्न क्लबों के लंबित बकाया भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा।
(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)
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