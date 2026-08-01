Gaya News: टनकुप्पा कस्तूरबा विद्यालय में सौ छात्राओं को लगाया गया टेटनस का टीका
Gaya News: टनकुप्पा प्रखंड मुख्यालय के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा एक स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 100 छात्राओं को टेटनस का टीका लगाया गया और टीबी स्क्रीनिंग भी की गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया।
Gaya News: टनकुप्पा प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टनकुप्पा की ओर से विशेष स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 100 छात्राओं को टेटनस का टीका लगाया गया। साथ ही स्वास्थ्य जांच और टीबी (क्षय रोग) स्क्रीनिंग की गई। सीएचसी चिकित्सक डॉ. बीपी त्रिपाठी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य छात्राओं को संक्रामक बीमारियों से बचाव और समय पर बीमारी की पहचान सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। टीकाकरण एएनएम पुष्पा रानी और रीमा कुमारी ने किया।
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