Gaya News: गया जी में धर्मशाला का एक ब्लॉक और पार्किंग की सुविधा 10 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। यह ब्लॉक 65 श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। अगले साल तक पूरा धर्मशाला 280 कमरों में तैयार हो जाएगा। डीएम ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

Gaya News: पितृपक्ष से पहले गया जी धर्मशाला के एक ब्लॉक और पार्किंग की मिलेगी सुविधा एक ब्लॉक तैयार होने से 65 कमरे में ठहर सकेंगे श्रद्धालु

निर्माण कार्य की समय सीमा 10 सितंबर से पहले तैयार करने का निर्देश

डीएम का निरीक्षण डीएम ने गया जी धर्मशाला का किया निरीक्षण

धर्मशाला की विस्तार की योजना धर्मशाला के पहले ब्लॉक में रहने की मिल पाएगी सुविधा

- अगले साल से 280 कमरे हो जाएंगे तैयार

गया जी, प्रधान संवाददाता

गया जी में बनने वाले धर्मशाला का एक ब्लॉक और पार्किंग स्थल 10 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को डीएम शशांक शुभंकर ने निर्माणाधीन गया जी धर्मशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इसके निर्माण पर अधिकारियों से बात की। निर्माण कार्य का मुआयना करने के बाद उन्होंने बताया कि एक ब्लॉक पितृपक्ष से पहले पूरा हो जाएगा। इससे 65 कमरों में श्रद्धालुओं को ठहराया जा सकेगा। साथ ही पार्किंग स्थल भी बनकर तैयार हो जाएगा। जिससे बड़ी संख्या में वाहनों को यहां लगया जा सकेगा। इस मौके पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अभियंता और संवेदक मौजूद रहे। बताया गया कि यह पूरा धर्मशाला अगले साल तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तब इसमें एक साथ 280 कमरों में लोग ठहर सकेंगे।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता समय सीमा में पूरा हो निर्माण कार्य

निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु गया पहुंचते हैं। उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। निरीक्षण के क्रम में डीएम के साथ डीडीसी, सहायक समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी और पंडा समाज के लोग उपस्थित थे।