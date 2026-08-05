Gaya News: शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने मांगों का ज्ञापन सौंपा
Gaya News: गया कॉलेज शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवामुक्त करने और आवास की मरम्मत न होने पर मकान किराया भत्ता देने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।
Gaya News: गया कॉलेज शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल सेवामुक्त किए जाने व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आवास की मरम्मत नहीं होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता का भुगतान करना शामिल हैं। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संघ की ओर से लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संघ के प्रवीण सिंह, दुर्गेश कुमार, राजीव रंजन व कमलेश प्रसाद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।