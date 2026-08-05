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Gaya News: शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने मांगों का ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: गया कॉलेज शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवामुक्त करने और आवास की मरम्मत न होने पर मकान किराया भत्ता देने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।

Gaya News: शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने मांगों का ज्ञापन सौंपा

Gaya News: गया कॉलेज शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल सेवामुक्त किए जाने व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आवास की मरम्मत नहीं होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता का भुगतान करना शामिल हैं। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संघ की ओर से लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संघ के प्रवीण सिंह, दुर्गेश कुमार, राजीव रंजन व कमलेश प्रसाद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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