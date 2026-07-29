Gaya News: बांकेधाम मेले का एसडीएम-डीएसपी ने किया निरीक्षण, दुरुस्त होगी व्यवस्था सुरक्षा, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का लिया जायजा पूरे मेला परिसर व

Gaya News: सावन मेले को लेकर बांकेधाम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को शेरघाटी एसडीएम मनीष कुमार और डीएसपी संदीप कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांकेधाम मेला परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान रेंज ऑफिसर नीतिकेश कुमार, बीडीओ डॉ. उदय कुमार, सीओ सूरज कुमार, बांकेबाजार थानाध्यक्ष पवन कुमार, समिति के अध्यक्ष अजय पासवान, उप सचिव जीतेश यादव भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पहाड़ पर स्थित मनोकामना महादेव मंदिर और पार्वती मंदिर का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर की साफ-सफाई, रंग-रोगन, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सावन मेले के शुरू होने से पहले सभी तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े。

प्रशासनिक निरीक्षण एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि पूरे मेला परिसर और मंदिर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेला परिसर में लाइटिंग की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है व श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सुरक्षा इंतजाम शेरघाटी डीएसपी संदीप कुमार ने कहा कि सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, कांवरियों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए चिन्हित स्थानों पर रेलिंग भी लगाई जाएगी, जिससे दुर्घटना की आशंका कम हो सके।

समन्वय और तैयारी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। प्रशासन का उद्देश्य है कि इस वर्ष बांकेधाम सावन मेला पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक वातावरण में संपन्न हो।