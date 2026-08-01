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Gaya News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार रेलवेकर्मी को कुचला, मौके पर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे ग्रुप-डी कर्मचारी, मची अफरा-तफरी रेडक्रॉस के पास हुई

Gaya News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार रेलवेकर्मी को कुचला, मौके पर मौत

Gaya News: शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में शामिल रेडक्रॉस मगध प्रमंडल आयुक्त के आवास के पास शुक्रवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक रेल कर्मचारी को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते भारी संख्या में लोग जुट गए। भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति रही। मृतक की पहचान मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियावां गांव निवासी सुनील कुमार पिता राजेश कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि सुनील कुमार गया जंक्शन पर ग्रुप-डी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार की रात ड्यूटी समाप्त कर वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेडक्रॉस के पास सामने से आ रहे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और कुचलते हुए निकल गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई。

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दुर्घटना की सूचना और घटनास्थल पर भीड़

दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है। शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां मगध प्रमंडल आयुक्त सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी आवास स्थित हैं। इसके बावजूद इस अत्यंत व्यस्त मार्ग पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। थानाध्यक्ष मो शमीम अहमद ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव पुस्तमार्टम के लिए भीज दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

रेडक्रॉस के पास क्या हुआ था?
रेडक्रॉस मगध प्रमंडल आयुक्त के आवास के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक रेल कर्मचारी को कुचल दिया था।
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