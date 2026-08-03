Gaya News: दस दिनों से गिरा बिजली पोल और तार, दहशत में बुनकर
Gaya News: नगर निगम के वार्ड 49 में, पेड़ गिरने से सती मंदिर के पास बिजली का पोल और तार जमीन पर पड़े हैं। इससे मुहल्ले के बुनकरों में भय उत्पन्न हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने बिजली विभाग से तेज़ कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
Gaya News: नगर निगम के वार्ड संख्या 49 स्थित पटवा टोली मुहल्ले के मानपुर अड्डा के सामने गुदर लेन में सती मंदिर के पास करीब 10 दिनों से पेड़ गिरने के कारण बिजली का पोल और विद्युत तार जमीन पर पड़ा है। इससे मुहल्ले के बुनकरों में भय का माहौल है और लोग उस रास्ते से आने-जाने से बच रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद पटवा ने बताया कि खुले में पड़े तार से करंट लगने की आशंका बनी हुई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बिजली विभाग से अविलंब पोल और तार को ठीक कराने की मांग की।
चेतावनी दी कि शीघ्र समाधान नहीं होने पर बुनकर बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
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