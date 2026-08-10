Gaya News: वजीरगंज : फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष बने रमाकांत सिंह
Gaya News: सोमवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें रमाकांत सिंह को अध्यक्ष और शिव शंकर प्रसाद को उपाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने विक्रेताओं की समस्याओं को हल कराने की बात की और समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए संगठन के सदस्यों की सहयोग की आवश्यकता बताई।
Gaya News: प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रखंड स्तरीय पुनर्गठन को लेकर बैठक हुई। इसमें सदस्यों ने सर्वसम्मति से रमाकांत सिंह को प्रखंड अध्यक्ष और शिव शंकर प्रसाद को उपाध्यक्ष चुना। बैठक का संचालन कर रहे दिनदयाकर भारती ने बताया कि करीब तीन वर्षों के बाद संगठन का पुनर्गठन किया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमाकांत सिंह ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की समस्याओं को संगठन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को अनाज का पूरा वजन नहीं मिलने की समस्या गंभीर है।
उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराने में भी संगठन के सभी सदस्य सहयोग करेंगे। मौके पर नंदू कुमार सिंह, चंदन कुमार, मीना देवी, प्रभु पासवान, ललन पासवान, राजेंद्र यादव, सचिन और मनोज सिंह समेत अन्य विक्रेता मौजूद रहे। सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।(वजीरगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट)
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