Gaya News: रौशनगंज हाईस्कूल में बाल संसद का गठन

Gaya News: उच्च माध्यमिक विद्यालय रौशनगंज में सोमवार को बाल संसद के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी की भावना विकसित करना रहा। चुनाव के बाद बाल संसद का गठन किया गया। इसमें अब्दुल ओवैस अंसारी को प्रधानमंत्री, गुंजा कुमारी को शिक्षा मंत्री, दुर्गा कुमारी को स्वास्थ्य मंत्री और अनदीप कुमार को खेल एवं संस्कृति मंत्री चुना गया। वहीं सोनाली कुमारी को कृषि मंत्री, देविका कुमारी को पुस्तकालय एवं किताब मंत्री तथा राधा कुमारी को बाल सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया। विद्यालय प्रशासन ने नव निर्वाचित सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए छात्रहित और विद्यालय के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।