Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: सिमुआरा स्कूल के प्रधानाचार्य समेत सात शिक्षकों का वेतन स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: पीएम पोषण योजना के प्रखंड साधनसेवी से भी मांगा गया जवाब मध्य विद्यालय सिमुआरा के छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक्शन में विभाग फोटो- टिकारी के सिमुआरा स्

Gaya News: सिमुआरा स्कूल के प्रधानाचार्य समेत सात शिक्षकों का वेतन स्थगित

Gaya News: विभिन्न समस्याओं को लेकर मध्य विद्यालय सिमुआरा के छात्रों ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में किए गए प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बीईओ डॉ. अभय कुमार रमन ने प्रधानाध्यापक, विद्यालय के सात शिक्षकों और पीएम पोषण योजना के प्रखंड साधनसेवी को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय से लगभग चार किलोमीटर दूर अनुमंडल कार्यालय तक बच्चों का प्रदर्शन के लिए पहुंचना गंभीर मामला है। प्रधानाध्यापक से पूछा गया है कि विद्यालय संचालन, पठन-पाठन, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जाने जैसे मामलों में जवाब दें। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि यदि रास्ते में कोई अप्रिय घटना होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। विद्यालय के शिक्षकों से भी पूछा गया है कि नियमित पठन-पाठन क्यों प्रभावित रहा, बच्चों के आक्रोश की सूचना पहले विभाग को क्यों नहीं दी गई और कक्षाओं का संचालन नियमानुसार क्यों नहीं हुआ। पीएम पोषण योजना के प्रखंड साधनसेवी से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और जांच प्रतिवेदन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीईओ ने निर्देश दिया है कि संतोषजनक जवाब मिलने तक प्रधानाचार्य और शिक्षकों के प्रदर्शन के दिन का वेतन स्थगित रहेगा.

ये भी पढ़ें:Khagaria News: मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही की खुली पोल 1130 नामांकन के विरुद्ध 709 दर्ज उपस्थिति

समस्या के समाधान की दिशा में प्राथमिक कदम

सुधार के लिए प्रधानाचार्य को सात दिनों का अल्टीमेटम

स्थलीय निरीक्षण और सुधारात्मक दिशा-निर्देश

टिकारी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) नित्यंम कुमार गौरव और बीईओ डॉ. अभय कुमार रमन ने बुधवार को मध्य विद्यालय सिमुआरा का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रधानाध्यापक को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

छात्रों से संवाद और सुधार के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीधे छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित किया। स्कूल की पठन-पाठन व्यवस्था, मध्याह्न भोजन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बच्चों की शिकायतें और सुझाव सुने। वर्ग कक्ष व शौचालय की साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य तत्काल सुनिश्चित कराने, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, प्रत्येक वर्ग कक्ष में बिजली वायरिंग कराते हुए पंखों की व्यवस्था कराने, निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्कूल व कक्षा का संचालन, सभी शिक्षकों को नियमित रूप से लेशन प्लान का संधारण करने का निर्देश दिया गया है। सात दिनों की समयावधि के अंदर व्यवस्था में अपेक्षित सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

सामान्य प्रश्न

बीईओ ने प्रधानाचार्य को कब तक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है?
बीईओ ने प्रधानाचार्य को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।