Gaya News: हड़ताल के दौरान जलापूर्ति बाधित करने पर दो पम्प ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर

Gaya News: हड़ताल के दौरान जलापूर्ति बाधित करने पर दो पम्प ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआरहड़ताल के दौरान जलापूर्ति बाधित करने पर दो पम्प ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआरहड़ताल के दौर

हड़ताल के दौरान जलापूर्ति बाधित करने पर दो पम्प ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर

Gaya News: शहर में पेयजल आपूर्ति में हुई गंभीर लापरवाही पर डीएम शशांक शुभंकर ने कड़ा रुख अपनाया है। हड़ताल के दौरान जलापूर्ति बाधित करने से कई मोहल्ले में जल समस्या उत्पन्न हो गयी। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में गया नगर निगम और बुडको के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद दो पंप ऑपरेटरों पर विष्णुपद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिना सूचना के किसी भी क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं हो बाधित

बैठक का विवरण बैठक में डीएम ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षेत्र की जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। पेयजल आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जलापूर्ति केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें और तकनीकी खराबी आने पर उसका तत्काल समाधान कराया जाए।

जलापूर्ति प्रभावित क्षेत्र दो दिनों से सिंगरा स्थाना जलापूर्ति प्रभावित

समीक्षा के दौरान पता चला कि हड़ताल के दौरान पिछले दो दिनों से पुलिस लाइन सिंगरा स्थान जलापूर्ति केंद्र पर मोटर का संचालन नहीं होने के कारण जलमीनार में पानी नहीं भर सका। इससे एपी कॉलोनी सहित आसपास के कई इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह ठप रही और हजारों लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा।

बुडको के परियोजना निदेशक से स्पष्टीकरण डीएम ने इस मामले को गंभीर मानते हुए बुडको के परियोजना निदेशक से तत्काल स्पष्टीकरण तलब किया। नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि जलापूर्ति पंप ऑपरेटर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। साथ ही उक्त केंद्र की निगरानी के लिए नामित गया नगर निगम के एरिया इंचार्ज सह निगम पदाधिकारी शुभम कुमार से भी जवाब मांगा जाए। डीएम ने कहा कि यदि किसी कारणवश किसी क्षेत्र में जलापूर्ति अस्थायी रूप से बंद करनी पड़े तो इसकी पूर्व सूचना स्थानीय नागरिकों को समय पर दी जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जलापूर्ति व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम और बुडको को बेहतर समन्वय स्थापित कर नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।