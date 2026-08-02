Gaya News: यूरिया-डीएपी टैगिंग पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो थोक उर्वरक लाइसेंस निलंबित

Gaya News: जिला कृषि विभाग ने किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, और एक अन्य की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 492 उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर 25 लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

Gaya News: किसानों को यूरिया एवं डीएपी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की अनिवार्य टैगिंग की शिकायतों के बाद मां मंगला ट्रेडर्स, गया तथा किसान सेवा केंद्र, मानपुर के थोक उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं वजीरगंज स्थित लोहानी ट्रेडर्स की उर्वरक बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

जिला कृषि विभाग की कार्रवाई डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर जिला कृषि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मामले की समीक्षा के बाद हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, मैटिक्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा इंडोरामा इंडिया लिमिटेड से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूर्व में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के विरुद्ध भी सरकार को कार्रवाई के लिए लिखा जा चुका है। एक माह के दौरान 492 उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितता मिलने पर दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा 25 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कई अन्य प्रतिष्ठानों से भी जवाब-तलब किया गया है।

उर्वरकों की उपलब्धता कृषि विभाग ने बताया कि जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। दो अगस्त को 807 किसानों ने 129.69 मीट्रिक टन यूरिया, 359 किसानों ने 49.55 मीट्रिक टन डीएपी, 241 किसानों ने 30.55 मीट्रिक टन एनपीके तथा 83 किसानों ने 17.80 मीट्रिक टन एसएसपी की खरीद की। विभाग ने किसानों से अधिक मूल्य वसूली, टैगिंग या उर्वरक उपलब्धता संबंधी शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)