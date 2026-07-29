Gaya News: शिवालयों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी तैनाती

शिवालयों और प्रमुख मंदिरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। बुधवार को डीएम शशांक शुभंकर और एसएसपी सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश दिए। सावन महीने में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और विधि-व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए। तैनात किए गए पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और समुचित समन्वय बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्देश दिया गया कि प्रमुख शिव मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।