Gaya News: शिवालयों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी तैनाती
Gaya News: सावन महीने में शिवालयों और प्रमुख मंदिरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। डीएम और एसएसपी ने बैठक में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और विधि-व्यवस्था को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। सभी संबंधित विभागों को काम में समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।
Gaya News: शिवालयों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी तैनाती सावन महीने में प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा की होगी पुख्ता व्यवस्था
डीएम-एसएसपी और जिले के अधिकारियों ने की बैठक
- तैयारी
तैनाती के निर्देश
डीएम और एसएसपी ने सावन महीने
गया जी, प्रधान संवाददाता
शिवालयों और प्रमुख मंदिरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। बुधवार को डीएम शशांक शुभंकर और एसएसपी सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश दिए। सावन महीने में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और विधि-व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए। तैनात किए गए पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और समुचित समन्वय बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्देश दिया गया कि प्रमुख शिव मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
पर्याप्त संख्या में बलों की होगी तैनाती
एसएसपी ने कहा कि सभी स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें। उन्होंने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया।
कहां कहां होगी विशेष व्यवस्था
सदर अनुमंडल: गुरपा पहाड़ी, कोटेश्वर नाथ धाम, बागेश्वरी मंदिर, संडेश्वर मंदिर, मार्कंडेय मंदिर
शेरघाटी अनुमंडल: बैजनाथ धाम और बांकेधाम मंदिर
टिकारी अनुमंडल: बुढ़वा महादेव, डीहा पहाड़, मां तारा, केशपा मंदिर
नीमचक बथानी अनुमंडल: बराबर पहाड़
पार्विक प्रश्न
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