Gaya News: साइबर ठगों ने युवक से 1.18 लाख रुपये ठगे, यूपीआई के जरिए कई किस्तों में उड़ाई रकम
Gaya News: गया जी, कार्यालय संवाददाता। साइबर ठगों ने बेलागंज के एक युवक को मोबाइल फोन पर
Gaya News: साइबर ठगों ने बेलागंज के एक युवक को मोबाइल फोन पर झांसे में लेकर उसके खाते से यूपीआई के माध्यम से 1.18 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर थाने गया में दर्ज कराई है। बेलागंज पाली के पीड़ित मनीष कुमार ने बताया कि शनिवार को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को भरोसेमंद व्यक्ति बताते हुए बातचीत में उलझा लिया। इसके बाद विभिन्न बहानों से उन्हें यूपीआई के जरिए रुपए ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया। कई किस्तों में अलग-अलग खातों में कुल 1.18 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
रकम भेजने के कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। ठगी का पता चलते ही तत्काल साइबर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
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