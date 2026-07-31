Gaya News: साइबर जागरूकता: एक क्लिक की गलती पड़ सकती है भारी
Gaya News: गया कॉलेज में साइबर पुलिस ने छात्रों को किया अलर्ट फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग
Gaya News: जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर पुलिस ने शुक्रवार को गया कॉलेज में साइबर जागरूकता अभियान चलाया। साइबर थाने की टीम ने छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचकर ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीकों की जानकारी दी और बताया कि थोड़ी-सी लापरवाही बैंक खाते की पूरी जमा-पूंजी पर भारी पड़ सकती है। साइबर थाने के पुलिस अधिकारी जितेंद कुमार ने विद्यार्थियों को फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया हैकिंग, यूपीआई फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, बैंक अधिकारी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को झांसे में लेते हैं। ऐसे किसी भी कॉल या संदेश पर बिना सत्यापन भरोसा न करें。
छात्रों को दी गई सलाह
अभियान के दौरान छात्रों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, पासवर्ड, यूपीआई पिन या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान मोबाइल एप डाउनलोड करने से भी बचने की सलाह दी गई।
साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। त्वरित सूचना देने से ठगी गई राशि को रोकने या वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
जागरूकता का संदेश
कार्यक्रम के अंत में साइबर पुलिस ने लोगों से सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की सलाह दी। साथ ही किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की।
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