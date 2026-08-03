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Gaya News: शंकर सुमन भवानी के नंदन पर झूमे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: श्री श्री 1008 बुढ़वा महादेव मंदिर में श्रावण मास की पहली सोमवारी पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कीर्तन मंडली ने भजन, कीर्तन और कजरी प्रस्तुत किए, जिससे श्रोतागण भावविभोर हो गए। विभिन्न गांवों के लोगों ने इस भक्ति कार्यक्रम में भाग लिया।

Gaya News: शंकर सुमन भवानी के नंदन पर झूमे लोग

Gaya News: श्री श्री 1008बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में श्रावण मास के प्रथम सोमवारी पर कीर्तन मंडली ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुती दी। भजन, कीर्तन और कजरी सुने श्रोता भावविभाेर हो गए। रामा गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन सहित करे भोला दर्शनीया हम्हू जयेवई न, बानावर पहाड़ के ऊपर बसे सिद्धेश्वर नाथ, करे भजन कीर्तनमा हम्हु जयवई न सहित अनेकों धुन पर आधारित भजन, कीर्तन, कजरी, ठुमरी का प्रस्तुति दिया गया। ढोलक, झाल, मुरली की धुन से वातावरण भक्तिमय हो गया। बेनीपुर, बाजितपुर, आमाकुआं, डिहुरा, खैरा, रकसिया, इगुना, झिलमिल, मखपा, चिरैली आदि गांव से लोग जुटे थे। इस दौरान कृष्णकांत सिंह, शिवबल्लभ मिश्र, सीताराम सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, कृष्णदेव सिंह, ओमदत्त प्रजापति आदि मौजूद रहें।

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