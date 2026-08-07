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Gaya News: डिजिटल पहल बनी जीवनरेखा: सोशल मीडिया से अपनों तक पहुंची बेहोश महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: फोटो डिजिटल पहल बनी जीवनरेखा: सोशल मीडिया से अपनों तक पहुंची बेहोश महिला -राघोपुर के पास सड़क किनारे अचेत मिली महिला को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल

डिजिटल पहल बनी जीवनरेखा: सोशल मीडिया से अपनों तक पहुंची बेहोश महिला
डिजिटल पहल बनी जीवनरेखा: सोशल मीडिया से अपनों तक पहुंची बेहोश महिला

Gaya News: गया-रजौली एसएच-70 पर राघोपुर गांव के पास शुक्रवार की सुबह एक अधेड़ महिला बेहोशी की हालत में मिली। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क से उठाकर इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर कर दिया। महिला की पहचान नहीं होने पर युवा संगठन प्रमुख समर राठौर ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों से पहचान बताने की अपील की। कुछ ही घंटों में यह प्रयास सफल हुआ और महिला की पहचान टनकुप्पा प्रखंड के बरसुआ गांव की नगिया देवी के रूप में हुई। पीड़ित महिला के पुत्र गोरे ने बताया कि उनकी मां गुरुवार की शाम से लापता थीं और परिवार पूरी रात उनकी तलाश करता रहा।

सोशल मीडिया पर तस्वीर देखने के बाद ही परिजनों को उनकी जानकारी मिल सकी।पुत्र ने बताया कि उसकी मां घर से लगभग आठ किलोमीटर दूर राघोपुर तक कैसे पहुंचीं और किस परिस्थिति में वह लोगों को सड़क किनारे बेहोश मिलीं उसे व परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल उनका इलाज गया में चल रहा है। वहीं यह घटना ग्रामीण संवेदनशीलता और सोशल मीडिया की सकारात्मक शक्ति का प्रेरक उदाहरण बन गई है।

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