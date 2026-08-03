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Gaya News: फेसबुक-व्हाट्सएप टिप्पणी के विवाद में की गई तीन राउंड फायरिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: फेसबुक-व्हाट्सएप टिप्पणी के विवाद में की गई तीन राउंड फायरिंग -बाबाधाम यात्रा के दौरान हुई महिला की मौत पर सोशल मीडिया टिप्पणी से भड़का विवाद -पूछता

Gaya News: फेसबुक-व्हाट्सएप टिप्पणी के विवाद में की गई तीन राउंड फायरिंग

Gaya News: सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर सोमवार को विवाद बढ़ गया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के निमादोहर गांव के कपिलदेव यादव ने फतेहपुर थाने में आवेदन देकर बरसीमा गांव के रूपेश कुमार पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार से तीन राउंड गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए आवेदन में कपिलदेव यादव ने बताया है कि वह शुक्रवार को गांव के अन्य लोगों के साथ बाबाधाम जा रहा था। रास्ते में एक महिला श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस कारण सभी ग्रामीण वापस लौट आए। आरोप है कि इसी घटना को लेकर रूपेश कुमार ने रविवार को फेसबुक और व्हाट्सएप समूहों में उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की。

घटना की जांच

कपिलदेव यादव ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब आठ बजे बरसीमा गांव के देवी मंदिर परिसर में ग्रामीणों की मौजूदगी में इस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान रूपेश कुमार ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और वहां से अपने घर जाकर अवैध हथियार लाकर तीन राउंड गोली चला दी। लेकिन, ग्रामीणों की मदद से सभी लोग बाल-बाल बच गए।

पुलिस की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि घटना के बाद डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच की। आवेदन में आरोपित के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

FAQs

कपिलदेव यादव ने किस पर आरोप लगाया है?
कपिलदेव यादव ने बरसीमा गांव के रूपेश कुमार पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार से तीन राउंड गोली चलाने का आरोप लगाया है।
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