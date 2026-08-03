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Gaya News: सीओ ने आरटीपीएस का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: आमस सीओ अरशद मदनी ने सोमवार को प्रखंड परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने आय, आवासीय, जाति, डब्ल्यूईएस सहित अन्य आवेदनों की ऑनलाइन

Gaya News: सीओ ने आरटीपीएस का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

Gaya News: आमस सीओ अरशद मदनी ने सोमवार को प्रखंड परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने आय, आवासीय, जाति, डब्ल्यूईएस सहित अन्य आवेदनों की ऑनलाइन स्थिति की जानकारी कर्मियों से ली। सीओ ने सभी आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने संधारित फाइलों की भी जांच की। इसके बाद आरटीपीएस के समीप संचालित ऑनलाइन काउंटर का निरीक्षण कर कर्मियों को जरूरतमंदों से निर्धारित शुल्क लेने का निर्देश दिया।

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