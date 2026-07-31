Gaya News: गया नगर निगम की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, स्टोर से नहीं निकलीं गाड़ियां

Gaya News: राज्यव्यापी आह्वान के तहत गया नगर निगम के सफाई कर्मियों समेत अन्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में कर्मचारी नगर निगम स्टोर के मुख्य गेट पर एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण निगम स्टोर से कचरा उठाने वाली एक भी गाड़ी नहीं निकली, जिससे पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही। शहर में आठ सौ मीट्रिक टन से अधिक कचरा जमा

दो दिनों से कचरे का उठाव नहीं होने के कारण शहर के विभिन्न वार्डों, मुख्य सड़कों, बाजारों और आवासीय इलाकों में कचरे का ढेर लग गया है। शहर में अब तक 800 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जमा हो चुका है। जगह-जगह फैले कचरे से दुर्गंध फैलने लगी है और लोगों को आवागमन के साथ बदबू से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

प्रदर्शन कर रहे एक महिला सफाईकर्मी ने कहा कि निगम की ओर से उन्हे पारिश्रमिक दस हजार रुपये मिलते हैं। इतना तो बड़े लोग अपने कुत्ते पर खर्च कर देते हैं। एक और महिला कर्मी ने कहा कि वह 12 साल से निगम में कार्य कर रही है। हमलोगों का सेवा स्थायी होना चाहिए। कर्मचारी नेता ने कहा कि वे राज्यस्तरीय निर्देश के तहत आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा समाप्त कर सेवा स्थायी करना, नियमित वेतनमान, लंबित सुविधाओं का भुगतान और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान शामिल हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लगातार दूसरे दिन सफाई व्यवस्था ठप रहने से नगरवासियों की चिंता बढ़ गई है। यदि जल्द ही हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो शहर में कचरे का संकट और गहरा सकता है। नगर निगम प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जबकि आम लोग जल्द समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं।