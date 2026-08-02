Gaya News: हड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियां
Gaya News: हड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियांहड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियांहड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव
Gaya News: राजव्यापी हड़ताल के समर्थन में गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। रविवार को भी नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ियां शहर की सड़कों पर नहीं उतर सकीं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। सड़कों से कूड़ा का उठान नहीं होने से शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। शहर के डेल्हा, खरखुरा, नई गोदाम, माड़नपुर, नई गोदाम, जीबी रोड सहित विभिन्न मोहल्लों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर कचरे का अंबार लगा है। नालियों की नियमित सफाई भी बंद है। कहीं-कहीं नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है。
कचरे की दुर्गंध से संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा
नगर निगम के करीब तीन हजार से अधिक कर्मचारी गुरुवार से हड़ताल पर हैं। इसके कारण डोर-टू-डोर कचरा उठाव पूरी तरह ठप है। कई इलाकों में लोगों को घरों में ही कचरा जमा कर रखना पड़ रहा है, जिससे दुर्गंध फैलने लगी है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगें
सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल हैं। जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होती, तब तक शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। नगरवासियों ने जल्द समाधान निकालकर नियमित सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि शहर में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े।
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