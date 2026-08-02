Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaya News: हड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

Gaya News: हड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियांहड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियांहड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव

हड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियां
हड़ताल के चौथे दिन भी नहीं निकली कचरा उठाव की गाड़ियां

Gaya News: राजव्यापी हड़ताल के समर्थन में गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। रविवार को भी नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ियां शहर की सड़कों पर नहीं उतर सकीं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। सड़कों से कूड़ा का उठान नहीं होने से शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। शहर के डेल्हा, खरखुरा, नई गोदाम, माड़नपुर, नई गोदाम, जीबी रोड सहित विभिन्न मोहल्लों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर कचरे का अंबार लगा है। नालियों की नियमित सफाई भी बंद है। कहीं-कहीं नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है。

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: थाली पीटते निगम कार्यालय पहुंचे हड़ताली कर्मी, शाखाओं को कराया बंद

कचरे की दुर्गंध से संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा

नगर निगम के करीब तीन हजार से अधिक कर्मचारी गुरुवार से हड़ताल पर हैं। इसके कारण डोर-टू-डोर कचरा उठाव पूरी तरह ठप है। कई इलाकों में लोगों को घरों में ही कचरा जमा कर रखना पड़ रहा है, जिससे दुर्गंध फैलने लगी है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:Siwan News 72 घंटे से नहीं हो रहा शहर में कचरे का उठाव, हर तरफ गंदगी

सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगें

सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल हैं। जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होती, तब तक शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। नगरवासियों ने जल्द समाधान निकालकर नियमित सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि शहर में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े।

सामान्य प्रश्न

गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल कितने दिन से जारी है?
गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।