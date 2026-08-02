Gaya News: चातुर्मास कलश स्थापना को लेकर निकली भव्य शोभायात्रा

Gaya News: शहर के रमना स्थित दिगम्बर जैन मंदिर में रविवार को आस्था व उमंग के बीच चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन हुआ। जैन परंपरानुसार सुबह साढ़े छह बजे से अनुष्ठान की शुरुआत हुई। समाज की पांच महिलाओं ने कलश पूजन, मंगलाष्टक, दिगबंधन, अभिषेक, शांतिधारा पाठ, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट के पश्चात श्रीफल अर्पित कर मंगल कलश की स्थापना की गई। ​इसके बाद मंदिर से सुबह साढ़े सात बजे गाजे-बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रमना जैन मंदिर से शुरू होकर लोहा पट्टी, जीबी रोड, कोतवाली मोड़, केपी रोड, पनदरिवां और रमना रोड होते हुए वापस जैन मंदिर लौ आई। मंदिर में आर्यिका 105 अंतरमती माता जी के मंत्रोच्चारण से पवित्र जल से विनायक यंत्र का महाअभिषेक कराया गया। मंदिर शिखर पर णमोकार मंत्र के दिव्य घोष के बीच ध्वजारोहण किया गया। अभय कुमार जैन, रितेश जैन व पियूष काला ने ध्वजारोहण किया。