Gaya News: खाद वितरण के दौरान बिस्कोमान केंद्र पर किसानों के बीच धक्का-मुक्की
Gaya News: खाद वितरण के दौरान बिस्कोमान केंद्र पर किसानों के बीच धक्का-मुक्की खिजरसराय एक संवाददाता खिजरसराय प्रखंड क्षेत्र के बिस्कोमान भवन में खाद वितरण
Gaya News: प्रखंड के किसानों में खाद के लिए अफरा-तफरी का माहौल है। बिस्कोमान भवन में शनिवार को यूरिया और डीएपी खाद लेने पहुंचे किसानों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिससे वितरण व्यवस्था कुछ देर तक बाधित रही। किसान ओम प्रकाश कुमार और कबिंद्र ने बताया कि सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग बिना लाइन में लगे ही खाद ले जाने को लेकर खींचातानी और धक्का-मुक्की करने लगते हैं। शनिवार को कुछ लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बिस्कोमान प्रभारी को कुछ समय के लिए खाद वितरण काउंटर बंद करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है।खिजरसराय
बिस्कोमान भवन के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गोदाम में सभी प्रकार की खाद उपलब्ध है। लेकिन, भीड़ अधिक होने के कारण किसान आपस में धक्का-मुक्की करने लगे। पुलिस बल की तैनाती की मांग की गई थी। लेकिन, पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका। इससे वितरण में दिक्कत आ रही है।
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