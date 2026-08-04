Gaya News: जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को सौंपा बीटीएमसी सचिव का कार्यभार
Gaya News: बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सचिव पद पर नई नियुक्ति होने तक गया के अपर समाहर्ता पारितोष कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय जिलाधिकारी के आदेश पर लिया गया है। पूर्व सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो गया था।
Gaya News: बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति (बीटीएमसी) के सचिव पद पर नई नियुक्ति होने तक प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी गया के अपर समाहर्ता पारितोष कुमार को सौंप दी गयी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक बीटीएमसी की सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो चुका है। इसके मद्देनजर नई अधिसूचना जारी होने तक सचिव पद पर अंतरिम व्यवस्था की गयी है। ताकि कमिटी के दैनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी के आदेश के बाद मंगलवार को अपर समाहर्ता ने सचिव का प्रभार ग्रहण कर लिया है।
अपर समाहर्ता अब बीटीएमसी से जुड़े सभी प्रशासनिक व नियमित कार्यों का समयबद्ध और सुचारु निष्पादन करेंगे। यह व्यवस्था स्थायी सचिव की नियुक्ति अथवा सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी किए जाने तक प्रभावी रहेगी। (बोधगया से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।