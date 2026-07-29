Gaya News: अच्छी खबर : शहरवासियों को जल्द मिलेंगे मछली के अचार, पापड़ से लेकर फ्राई फिश

Gaya News: अच्छी खबर : शहरवासियों को जल्द मिलेंगे मछली के अचार, पापड़ से लेकर फ्राई फिश
Gaya News: अच्छी खबर : शहरवासियों को जल्द मिलेंगे मछली के अचार, पापड़ से लेकर फ्राई फिश अच्छी खबर : शहरवासियों को जल्द मिलेंगे मछली के अचार, पापड़ से लेकर फ्राई फिश
Gaya News: मछली खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें बहुत जल्द तरह-तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में मछली के अचार, पापड़ से लेकर फ्राई फिश तक का स्वाद ले सकेंगे। इसके लिए शहर में फ्रेश कैच (मछली पार्लर) खुलेंगे। बिहार में पहली बार इस तरह के पार्लर खुलेंगे। मत्स्य विभाग की ओर से गया के साथ सूबे के अन्य जिलों में फ्रेश कैच खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गया में पांच फ्रेश कैच खुलेंगे। गया नगर निगम क्षेत्र में मछली पार्लर खोलने के लिए इलाके का चयन कर लिया गया है। नगर निगम से एनओसी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मत्स्य निदेशालय के निदेश पर आगे के काम होंगे。
स्थानों की सूची
एमजी कॉलेज, किरानी घाट, गांधी मैदान गेट, घुघड़ीटांड बाइपास और नादरागंज में खुलेंगे
जिला मत्स्य पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत पांच फिश कैच खुलेंगे। यह सुधा मिल्क पार्लर जैसा होगा। गया जी शहर के मिर्जा गालिब कॉलज के पास गोलंबर के बगल में, गांधी मैदान पांच नंबर गेट (धरना स्थल), किरानी घाट पुल के उत्तरी छोर पर, मनसरवा नाले के दक्षिण घुघड़ी टांड बाइपास और नादरागंज मोहल्ले में नादरागंज पुल के पास (वार्ड नंबर- 38) में फिश कैच खुलेंगे। पांच में पांच में से एक नादरागंज पुल के पास के लिए नगर निगम से एनओसी मिल गया है। बाकी के लिए आवेदन दिया हुआ है। उम्मीद है शेष चार के लिए भी जल्द एनओसी मिल जाएगा। एनओसी मिलते ही पटना मुख्यालय भेजा जाएगा। मत्स्य निदेशालय से अनुमति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
उपलब्ध उत्पाद
जिंदा मछली सहित अन्य तरह के उत्पाद रहेंगे उपलब्ध
फ्रेश कैच काउंटर 15 वाई 15 वाई जमीन पर बनेगा। सुधा मिल्क पार्लर जैसी बनावट होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि काउंटर पर जिंदा मछली के अलावा अन्य कई तरह के उत्पाद रहेंगे। फ्राई फिश, मछली के अचार, पापड़, रौल पापड़ी, फिश फिंगर सहित अन्य लजीज स्वाद में उत्पाद रहेंगे। फ्राई फिश के उत्पादों की गुणवत्ता बनी रही इसके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी।
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