Gaya News: सावन की पहली सुबह संडेश्वरनाथ धाम और गुरुपदगिरि में उमड़ा आस्था का सैलाब
Gaya News: फोटो सावन की पहली सुबह संडेश्वरनाथ धाम और गुरुपदगिरि में उमड़ा आस्था का सैलाब -हर-हर महादेव से गूंजा संडेश्वरनाथ मंदिर परिसर व गुरुपदगिरि पर्वत -पूजा
Gaya News: सावन माह के पहले दिन गुरुवार को फतेहपुर प्रखंड के अतिप्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले संडेश्वरनाथ धाम और गुरपा स्थित गुरुपदगिरि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही मंदिर परिसर में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं और ‘हर-हर महादेव’, ‘बोलबम’ व ‘ॐ नमः शिवाय’ के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। गुरुपदगिरि में मुखिया सारिका कुमारी व समाजसेवी रंजीत कुमार और संडेश्वरनाथ धाम में मुखिया राजेंद्र सिंह राजू ने श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। संडेश्वरनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने स्वयंभू शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, पुष्प और बेलपत्र अर्पित कर विधिवत जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की।
कई भक्तों ने आक-धतूरा, चावल और तिल भी अर्पित किए। मंदिर परिसर में शिव स्तोत्र, मंत्रोच्चार और ‘ॐ नमः शिवाय’ के जाप के साथ दान-पुण्य का सिलसिला भी चलता रहा। गुरुपदगिरि में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए।संडेश्वरनाथ धाम के साथ बदऊंआ स्थित पातालेश्वर धाम, मौनी बाबा शिवालय, दक्षिणी शिवालय, जयपुर शिव मंदिर, हाई स्कूल स्थित शिवालय, सिंचाई विभाग शिवालय, पहाड़पुर स्टेशन बाजार शिवालय सहित प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धाभाव से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सावन की मंगलमयी शुरुआत की।
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