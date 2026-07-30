Gaya News: सांप के काटने से वृद्ध महिला की मौत
Gaya News: आमस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे रहने वाली 58 वर्षीय उर्मिला देवी की मौत विषैले सांप के डंसने से हुई। घटना के समय वह चूल्हा लीप रही थीं। इलाज में देरी के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। उनके परिवार में मातम छा गया है और स्थानीय नेता मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
Gaya News: आमस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के पीछे रहने वाली 58 वर्षीय उर्मिला देवी की गुरुवार को विषैले सांप के डंसने से मौत हो गई। वह स्थानीय होटल संचालक शंकर साव की पत्नी थीं। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है। मृतका के छोटे पुत्र मुकेश कुमार ने बताया कि उनकी मां घर के सामने चूल्हा लीप रही थीं। इसी दौरान अचानक एक विषैले सांप ने उनके हाथ में डंस लिया। पहले सांप के काटने के लक्षण स्पष्ट नहीं होने से इलाज में देर हुई। हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल आमस सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. महेश कुमार ने बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर कर दिया।
हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद आमस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद पति शंकर साव, पुत्र राजेश कुमार, मुकेश कुमार सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मुखिया मनोज यादव, पूर्व मुखिया अरविंद मिश्रा, सरपंच संघ अध्यक्ष रामाधार सिंह व रविंद्र शर्मा समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए सरकार से मृतका के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
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