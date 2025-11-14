Hindustan Hindi News
Gaya Town Result LIVE: गया टाउन सीट नतीजा, भाजपा के दिग्गज प्रेम कुमार को हरा पाएंगे कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ?

संक्षेप: Gaya Town Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया टाउन सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज प्रेम कुमार और कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ के बीच हार जीत की लड़ाई है। नतीजों के लिए आज मतगणना होगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:53 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गया
Gaya Town Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की गया टाउन सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। गया टाउन सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज प्रेम कुमार और कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ के बीच हार-जीत का मुकाबला होगा। प्रेम कुमार 1990 से लगातार 8 बार भाजपा के टिकट पर गया टाउन सीट से जीतते आ रहे हैं। गया टाउन को अब गयाजी के नाम से भी जाना जाता है। 2020 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ को करीब 12 हजार वोटों से हराया था। गया टाउन सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही प्रेम कुमार और अखौरी ओंकार नाथ के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।

बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

गया टाउन विधानसभा: बिहार चुनाव 2025 की एक शहरी कायस्थ-प्रधान सीट

गया टाउन का राजनीतिक इतिहास BJP के पक्ष में रहा है। 1990 से लगातार BJP ने कब्जा जमाया है, जहां प्रेम कुमार का दबदबा है। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) से धीरेंद्र अग्रवाल और AIMIM से मोहन श्रीवास्तव भी मैदान में हैं। गया टाउन विधानसभा सीट गया जिले के शहरी क्षेत्र में स्थित है, जो गया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। प्राचीन विष्णुपद मंदिर और बोधगया की निकटता वाली इस धरती पर हिंदू तीर्थस्थल की छाप है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह सीट कायस्थ समुदाय का गढ़ रही है। 1957 में स्थापित यह सामान्य श्रेणी की सीट पूरी तरह शहरी है।

