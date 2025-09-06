Gaya OTA 207 cadets including 6 Biharis became army officers Dhruv Kulthe of Kolhapur became Sword of Honor Gaya OTA: 6 बिहारी समेत 207 कैडेट्स बने आर्मी ऑफिसर, कोल्हापुर के ध्रुव कुलथे ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGaya OTA 207 cadets including 6 Biharis became army officers Dhruv Kulthe of Kolhapur became Sword of Honor

Gaya OTA: 6 बिहारी समेत 207 कैडेट्स बने आर्मी ऑफिसर, कोल्हापुर के ध्रुव कुलथे ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’

27वें पासिंग आउट परेड में शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल एंट्री) पुरुष-63 से 184 और महिला-34 से 23 कैडेट्स को कमीशन मिला। इनमें बिहार के गया, मुंगेर व अन्य जिलों के छह युवा भी शामिल रहे। महिला कैडेट्स की संख्या 23 रही, जो इस अवसर पर परिवार और संस्थान के लिए गर्व का कारण बनीं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, गयाSat, 6 Sep 2025 08:07 PM
share Share
Follow Us on
Gaya OTA: 6 बिहारी समेत 207 कैडेट्स बने आर्मी ऑफिसर, कोल्हापुर के ध्रुव कुलथे ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’

ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) गया में शनिवार की सुबह इतिहास रचने वाला क्षण बना। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छह बिहारी समेत 207 कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में शपथ लेकर सैन्य अधिकारी के रूप में पहला कदम बढ़ाया। इस गौरवमयी क्षण में उनके परिजन भी मौजूद रहे और अपने बच्चों को वर्दी में देखकर खुशी से झूम उठे। 27वें पासिंग आउट परेड में शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल एंट्री) पुरुष-63 से 184 और महिला-34 से 23 कैडेट्स को कमीशन मिला। इनमें बिहार के गया, मुंगेर व अन्य जिलों के छह युवा भी शामिल रहे। महिला कैडेट्स की संख्या 23 रही, जो इस अवसर पर परिवार और संस्थान के लिए गर्व का कारण बनीं।

इस परेड में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 32 ऑफिसर कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने, जिनमें चार महिलाएं थीं। महाराष्ट्र से 30 (तीन महिलाएं), मध्यप्रदेश से 24 (आठ महिलाएं), दिल्ली से 14 (दो महिलाएं), राजस्थान और उत्तराखंड से 14-14, तमिलनाडु से 13 (एक महिला), केरल से 11 (एक महिला), हरियाणा से नौ, हिमाचल से आठ (एक महिला), पंजाब से सात (एक महिला), बिहार से छह, गुजरात से पांच, जम्मू-कश्मीर व तेलंगाना से चार-चार, कर्नाटक से तीन (एक महिला), चंडीगढ़ व पश्चिम बंगाल से दो-दो तथा अंडमान निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड से एक-एक कैडेट अधिकारी बने।

ये भी पढ़ें:पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी से पहले नीतीश कुमार करेंगे दौरा
ये भी पढ़ें:पूर्णिया से अहमदाबाद की फ्लाइट 15 सितंबर से, टिकट बुकिंग शुरू; जानें किराया

पासिंग आउट परेड में 207 कैडेट्स ने एक साथ कदमताल करते हुए अपने सटीक और सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल मूवमेंट से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके स्मार्ट टर्नआउट ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल कमांड इस अवसर पर रिव्यूइंग ऑफिसर रहे। उन्होंने सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया और कैडेट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) गया में शनिवार को हुए पासिंग आउट परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। समीक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता ने पुरस्कार विजेता कैडेट्स को पदक और सम्मान प्रदान किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी बटालियन अंडर ऑफिसर ध्रुव कुलथे को शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) पुरुष-63 और महिला-34 कोर्स में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कैडेट चुने जाने पर प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्हें 9 ग्रेनेडियर्स में कमीशन प्राप्त हुआ।

ये भी पढ़ें:पीएनबी मैनेजर ने यूपी में 1 करोड़ 75 लाख का गबन, गया जी से पुलिस ने दबोचा
ये भी पढ़ें:बिहार में नक्सलियों को बड़ा झटका, एके 47 के साथ 175 गोलियां जब्त

ध्रुव के पिता चन्द्रसेन सेवानिवृत्त मेजर हैं, जो युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग कराते हैं। ध्रुव ने कहा-“मैंने नौवीं बार में सफलता पाई है। युवाओं को संदेश है कि घबराएं नहीं, लगातार मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। हरियाणा के मोनू कुमार, अकादमी कैडेट एडजुटेंट, को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर आने के लिए स्वर्ण पदक मिला। उन्हें 11 जाट में कमीशन मिला।

मोनू ने बताया कि उनके पिता वीरेंद्र सिंह सेवानिवृत्त हवलदार हैं। 12 बार असफल होने के बाद 13वीं कोशिश में उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा-“असफलताओं से डरें नहीं, लगातार मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी।

देहरादून के पीयूष डिमरी को ओवरऑल मेरिट में द्वितीय स्थान पर आने के लिए सिल्वर मेडल मिला। उन्हें 7 कुमाऊं में कमीशन मिला। पीयूष ने कहा-“सातवीं कोशिश में सफलता मिली। कोर्समेट, प्रशिक्षकों और परिवार के प्रोत्साहन ने हौसला बढ़ाया। हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:महिला रोजगार योजना के आवेदन कल से शुरू होंगे, पहली किस्त में 10 हजार मिलेंगे
ये भी पढ़ें:15 सितंबर से खाते में आएंगे 10000 रुपये, महिला रोजगार योजना पर आया अपडेट

ग्वालियर की मुक्ता सिंह को तृतीय स्थान पर आने पर कांस्य पदक दिया गया। उन्हें 118 इंजीनियर रेजिमेंट (बॉम्बे) में कमीशन प्राप्त हुआ। उनके पिता भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं। मुक्ता ने कहा-“दो बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। आज की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अभिभावक बेटियों को उड़ान भरने दें।