बिहार के गयाजी में दो अपराधियों को पुलिस ने मारी गोली, ज्वेलरी कारोबारी से लूटपाट करने वालों का हाफ एनकाउंटर

लिस को सूचना मिली थी कि यह अपराधी गुरुआ थाना इलाके में मौजूद हैं। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वहां पहुंची। लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधियों ने उनपर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों को गोली लग गई।

बिहार में अपराधियों का दलन जारी है। अब गयाजी जिले में पुलिस ने एक दो अपराधियों को गोली मार दी है। हाफ एनकाउंटर में दोनों अपराधी जख्मी हो गए हैं। दोनों ही अपराधियों के पैर में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस मुठभेड़ में घायल अपराधियों का नाम सुजीत कुमार और श्रवण मल्लाह है। यह दोनों गुरुआ लूटकांड मामले में आरोपी थे। एक ज्वेलरी कारोबारी से सोने की लूटपाट की गई थी। पुलिस ने डेढ़ सौ ग्राम सोना भी बरामद किया है। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात पुलिस और अपराधियों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। गुरुआ बाजार में स्वर्ण व्यवसायी प्रभाकर कुमार वर्णवाल से 40 लाख रुपये के गहनों की लूट हुई थी और इस लूटकांड में दोनों अपराधी संलिप्त थे।

पुलिस के अनुसार 27 मई को गुरुआ बाजार में स्वर्ण व्यवसायी प्रभाकर कुमार वर्णवाल से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने की लूट हुई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार गिरोह में शामिल अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार की रात गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस की टीम चाल्हो पहाड़ी इलाके में छापेमारी करने पहुंची। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

इसके बाद पुलिस टीम ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। एक अपराधी को दोनों पैर में और दूसरे को दाहिने पैर में गोली लगी है। मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए करीब डेढ़ सौ ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है। दोनों घायलों को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गयाजी के एसएसपी सुशील कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम पर हुई फायरिंग के बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना है कि लूटकांड से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।