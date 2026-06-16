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बिहार के गयाजी में दो अपराधियों को पुलिस ने मारी गोली, ज्वेलरी कारोबारी से लूटपाट करने वालों का हाफ एनकाउंटर

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, गयाजी
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लिस को सूचना मिली थी कि यह अपराधी गुरुआ थाना इलाके में मौजूद हैं। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वहां पहुंची। लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधियों ने उनपर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों को गोली लग गई।

बिहार के गयाजी में दो अपराधियों को पुलिस ने मारी गोली, ज्वेलरी कारोबारी से लूटपाट करने वालों का हाफ एनकाउंटर

बिहार में अपराधियों का दलन जारी है। अब गयाजी जिले में पुलिस ने एक दो अपराधियों को गोली मार दी है। हाफ एनकाउंटर में दोनों अपराधी जख्मी हो गए हैं। दोनों ही अपराधियों के पैर में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस मुठभेड़ में घायल अपराधियों का नाम सुजीत कुमार और श्रवण मल्लाह है। यह दोनों गुरुआ लूटकांड मामले में आरोपी थे। एक ज्वेलरी कारोबारी से सोने की लूटपाट की गई थी। पुलिस ने डेढ़ सौ ग्राम सोना भी बरामद किया है। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात पुलिस और अपराधियों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। गुरुआ बाजार में स्वर्ण व्यवसायी प्रभाकर कुमार वर्णवाल से 40 लाख रुपये के गहनों की लूट हुई थी और इस लूटकांड में दोनों अपराधी संलिप्त थे।

पुलिस के अनुसार 27 मई को गुरुआ बाजार में स्वर्ण व्यवसायी प्रभाकर कुमार वर्णवाल से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने की लूट हुई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार गिरोह में शामिल अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार की रात गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस की टीम चाल्हो पहाड़ी इलाके में छापेमारी करने पहुंची। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

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इसके बाद पुलिस टीम ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। एक अपराधी को दोनों पैर में और दूसरे को दाहिने पैर में गोली लगी है। मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए करीब डेढ़ सौ ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है। दोनों घायलों को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गयाजी के एसएसपी सुशील कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम पर हुई फायरिंग के बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना है कि लूटकांड से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस हाफ एनकाउंटर के दौरान अंधेरा था। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर तीन अपराधी मौके से फरार हो गए। जिन बदमाशों को पुलिस की गोली लगी वो घटनास्थल पर ही गिर पड़े। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में फरार अन्य अपराधियों की तलाश में जोरशोर से जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें पकड़ा जाएगा। दोनों घायल अपराधियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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