गयाजी में 6 लोगों ने युवती से किया गैंगरेप, चेन पुलिंग के बाद ट्रेन से उतरी थी; रेल यात्रियों में दहशत
गया-पटना रेलखंड पर बेला-नेयामतपुर स्टेशन के बीच रात में एक युवती के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप कर दिया। युवती जहानाबाद से ट्रेन में बैठी थी। रास्ते में किसी ने चेन पुलिंग कर दी। युवती गफलत में नीचे उतर गई और आरोपियों ने उसे दबोच लिया।
बिहार के गयाजी में ट्रेन से जा रही एक युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घटना गया-पटना रेलखंड पर बेला और नेयामतपुर स्टेशन के बीच शुक्रवार रात को हुई। पीड़िता जहानाबाद जिले की रहने वाली है। वह ट्रेन में सवार होकर अपने ननिहाल नेयामतपुर आ रही थी। रास्ते में चेन पुलिंग होने के बाद वह गफलत में ट्रेन से उतरी, तो 6 से अधिक लोगों ने उसे दबोच लिया। फिर उसके साथ हैवानियत की गई।
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में में बयान दर्ज कराया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, युवती जहानाबाद स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी। बेलागंज स्टेशन सुनसान होने के कारण वह वहां नहीं उतरी और गयाजी जाने का निर्णय लिया।
ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद अज्ञात लोगों ने चेन पुलिंग कर दी। युवती को लगा कि वह नेयामतपुर हॉल्ट पहुंच गई है और यहां से घर चली जाएगी। युवती जैसे ही सुनसान जगह पर उतरी 6 से अधिक बदमाशों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने खुद फोन कर बुलाई पुलिस
घटना के बाद पीड़िता ने डायल 112 फोन पर सूचना दी। इसके बाद डायल 112 और बेलागंज थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संदेह के आधार पर कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शनिवार को पीड़िता के आवेदन पर छह से अधिक अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यात्रियों में दहशत का माहौल
पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूतों के सैंपल इकट्ठा कराए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है और रेलखंड पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग तेज हो गई है।
(बेलागंज से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।