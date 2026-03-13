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गयाजी में 13 साल की छात्रा से गैंगरेप, परीक्षा देकर लौटते समय 4 नाबालिग लड़कों ने की दरिंदगी

Mar 13, 2026 07:43 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, फतेहपुर (गयाजी)
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गयाजी जिले के फतेहपुर में 13 साल की छात्रा ने चार नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप कर लिया। छात्रा परीक्षा देकर स्कूल से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे लड़कों ने अगवा किया। फिर उसे बेहोश कर सुनसान जगह पर उसके साथ दरिंदगी की गई।

गयाजी में 13 साल की छात्रा से गैंगरेप, परीक्षा देकर लौटते समय 4 नाबालिग लड़कों ने की दरिंदगी

बिहार के गयाजी जिले में 13 साल की एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। फतेहरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में परीक्षा देकर स्कूल से लौटते समय कुछ नाबालिग लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। फिर सुनसान जगह पर ले जाकर किशोरों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को बेहोश भी किया गया।

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इस मामले में फतेरपुर थाने में चार नाबालिग किशोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़िता का मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं।

पहले बेहोश किया, फिर गैंगरेप

पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी सरकारी स्कूल से परीक्षा देकर अपनी एक सहेली के साथ घर लौट रही थी। इसी समय रास्ते से सुनसान जगह पर चार युवकों ने उसे पकड़ लिया और मुंह पर नशीला पदार्थ लगे कपड़ा ढक कर जबरन उठाकर सुनसान जगह पर ले गए।

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वहां, चारों लड़कों ने बेहोशी की हालत में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा की मां ने आगे बताया कि बेटी के अगवा कर ले जाने की जानकारी उसके साथ चल रही गांव की उसकी सहेली ने परिजन को घर आकर दी। इसके बाद परिजन उसकी खोजबीन के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी लड़के वहां से भाग छूटे। परिजन बच्ची को घर लेकर आए।

पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच हाथापाई

पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजन को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता गांव के कुछ लोगों के साथ आरोपी लड़कों के घर गए। इस दौरान आरोपी पक्ष के लोगों से उनका विवाद हो गया। इस दौरान हाथापाई और गाली-गलौज भी की गई।

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इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां के आवेदन पर चार किशोरों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पीड़ित छात्रा को गयाजी भेज कर मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। इस मामले की काफी गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले की फॉरेंसिक टीम ने भी सघन जांच की है। इस मामले की हर बिंदु पर काफी गहनता से जांच की जा रही है।

(रिपोर्ट- एक संवाददाता, फतेहपुर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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