गांजा, सोना और विदेशी करेंसी; गया एयरपोर्ट बना तस्करी का सेफ जोन, थाइलैंड से चल रहा नेटवर्क

संक्षेप:

नशे के साथ-साथ सोना तस्करी के लिए भी गया एयरपोर्ट तस्करों का पसंदीदा मार्ग बनता गया है। दिसंबर 2023 में म्यांमार एयरवेज की फ्लाइट से आए दो विदेशी नागरिकों को 12 किलो 600 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था।

Jan 19, 2026 09:44 am IST Nishant Nandan
गया एयरपोर्ट तेजी से अंतरराष्ट्रीय तस्करी के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरता नजर आ रहा है। बीते कुछ वर्षों में यहां हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा), सोना और विदेशी मुद्रा की लगातार बड़ी खेपें पकड़े जाने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। खासकर थाईलैंड और म्यांमार से बिहार तक फैले नशा और सोना तस्करी नेटवर्क में गया एयरपोर्ट को ‘सेफ जोन’ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका गहराती जा रही है।

हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। दिसंबर 2024 में गयाजी एयरपोर्ट पर करीब 8.8 करोड़ रुपये मूल्य की खेप जब्त की गई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में 10 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ी गई। ताजा मामला मंगलवार 2026 का है, जब 18 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। लगातार हो रही इन बरामदगियों से स्पष्ट है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए गया हवाई रूट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।

सोना तस्करी का पसंदीदा मार्ग

नशे के साथ-साथ सोना तस्करी के लिए भी गया एयरपोर्ट तस्करों का पसंदीदा मार्ग बनता गया है। दिसंबर 2023 में म्यांमार एयरवेज की फ्लाइट से आए दो विदेशी नागरिकों को 12 किलो 600 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिसंबर 2014 में थाईलैंड से सोना लेकर आ रहे एक तस्कर को पांच किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। अन्य मामलों में 2015 में म्यांमार के एक यात्री से 600 ग्राम, फरवरी 2018 में म्यांमार की महिला पर्यटक से 581 ग्राम और फरवरी 2023 में थाईलैंड से आए युवक से डेढ़ किलो सोना बरामद किया गया। वर्ष 2020 में तो एक तस्कर निजी अंग में सोना छिपाकर ला रहा था, जिसे स्कैनिंग के दौरान पकड़ा गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
