Gaya District Result LIVE: बोधगया से LJP के श्यामदेव आगे, गया की 10 सीटों का मतगणना अपडेट

Gaya District Result LIVE: बोधगया से LJP के श्यामदेव आगे, गया की 10 सीटों का मतगणना अपडेट

संक्षेप: Gaya District Seats Overall Result: गया जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए (NDA) ने 5 और महागठबंधन (MGB) ने 5 सीट जीती थी। इसी जिले की इमामगंज सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी 2020 में चुने गए थे। इस बार उनकी बहू HAM से उम्मीदवार हैं।

Fri, 14 Nov 2025 09:39 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Gaya District Seats Overall Result: बिहार के महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में शामिल गया जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है। हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में गया की 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए ने तो 5 सीटें महागठबंधन ने जीती थीं। NDA ने इन सीटों पर कब्जा जमाया था- गया टाउन, वजीरगंज, टिकारी, इमामगंज और बाराचट्टी। वहीं महागठबंधन ने इन सीटों पर जीत दर्ज की थी-बोधगया, शेरघाटी, बेलागंज, अतरी और गुरुआ। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।

सुबह 9:14 बजे: बोधगया से लोजपा के श्यामदेव पासवान आगे

गया टाउन विधानसभा सीट

2020 में बीजेपी के डॉ. प्रेम कुमार ने कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ को हराया था। इस बार एनडीए (लोजपा-आर) के प्रत्याशी श्यामदेव पासवान और राजद प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉ. कुमार सर्वजीत के बीच कांटे की टक्कर है।

बोधगया (SC) विधानसभा सीट

2020 में बीजेपी के कुमार सर्वजीत ने बीजेपी के हरी मांजी को हराया था। इस बार, एनडीए (लोजपा-आर) के प्रत्याशी श्यामदेव पासवान और राजद प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉ. कुमार सर्वजीत के बीच कांटे की टक्कर है।

इमामगंज विधानसभा सीट

2020 में इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और HAM प्रमुख जीतनराम मांझी ने RJD के उदय नारायण चौधरी को हराया था। इस बार इस सीट पर जीतनराम मांझी की बहू निवर्तमान विधायक दीपा कुमारी एनडीए (हम) की प्रत्याशी हैं। राजद प्रत्याशी ऋतु प्रिया चौधरी के साथ सीधी टक्कर है।

वजीरगंज विधानसभा सीट

इस सीट पर 2020 में भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के शशिशेखर सिंह को हराया था। मुकाबला भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश सिंह के बीच चल रहा था लेकिन फिर बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने इसे त्रिकोणीय बना दिया।

शेरघाटी विधानसभा सीट

इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार मंजू अग्रवाल ने जेडीयू उम्मीदवार विनोद प्रसाद को पिछले चुनाव में हराया था। इस बार राजद प्रत्याशी प्रमोद कुमार वर्मा और एनडीए (लोजपा आर) के प्रत्याशी उदय कुमार सिंह के बीच मुकाबला दिख रहा है। हालांकि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पवन कुमार ने इसे त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है।

बाराचट्टी (SC) विधानसभा सीट

2020 में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी ने RJD की समता देवी को हराया था। इस बार निवर्तमान विधायक ज्योति देवी और राजद प्रत्याशी तनुश्री कुमारी के बीच टक्कर है।

बेलागंज विधानसभा सीट

इस सीट पर 2020 में आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू के अभय कुमार सिंह को हराया था। इस बार एनडीए (जदयू) प्रत्याशी निवर्तमान विधायक मनोरमा देवी और राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के बीच आमने-सामने की टक्कर है।

अतरी विधानसभा सीट

इस सीट पर 2020 में आरजेडी के अजय कुमार ने जेडीयू की मनोरमा देवी को हराया था। इस बार एनडीए (हम) प्रत्याशी रोमित कुमार और राजद के निवर्तमान विधायक अजय कुमार की पत्नी बैजयंती देवी के बीच कांटे की टक्कर है।

गुरुआ विधानसभा सीट

इस सीट पर 2020 में आरजेडी के विनय कुमार ने बीजेपी के राजीव नंदन को हराया था। इस बार बीजेपी प्रत्याशी पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद और राजद प्रत्याशी निवर्तमान विधायक विनय यादव के बीच सीधी टक्कर है।

टिकारी विधानसभा सीट

2020 में इस सीट पर HAM के अनिल कुमार ने कांग्रेस के सुमंत कुमार को हराया था। इस बार एनडीए (हम) प्रत्याशी निवर्तमान विधायक सह पूर्व मंत्री अनिल कुमार और राजद प्रत्याशी अजय कुमार के बीच कांटे की टक्कर है।

