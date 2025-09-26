Gaya Belagnj Assembly game of checkmate between JDU RJD Jan Suraaj MY equation effective बेलागंज विधानसभा: 34 साल बाद टूटे राजद के गढ़ में चलेगा शह-मात का खेल, एमवाई समीकरण हावी, Bihar Hindi News - Hindustan
बेलागंज विधानसभा: 34 साल बाद टूटे राजद के गढ़ में चलेगा शह-मात का खेल, एमवाई समीकरण हावी

एमवाई समीकरण के इर्द-गिर्द घूमती बेलागंज की राजनीति में 2024 के उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी मो. अमजद को मिले वोट जदयू को जीत हासिल कराने में सहायक साबित हुए। इस बार बेलागंज में शह और मात का खेल चलेगा। एक चाल की गलती से जीत, हार में बदल सकती है।

Fri, 26 Sep 2025 10:20 AM
राजद का अभेद किला माना जाने वाला बेलागंज 34 साल बाद 2024 में ढह गया। जदयू की मनोरमा देवी ने राजद के डॉ. विश्वनाथ कुमार सिंह को उप चुनाव में शिकस्त दी। जहानाबाद का सांसद बनने के बाद डॉ. सुरेन्द्र यादव ने अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा था। तब इस जीत के बड़े राजनीतिक मायने निकाले गए। कहा गया कि जदयू ने केवल सीट ही नहीं छीनी बल्कि राजद के पारंपरिक वोट बैंक पर भी सेंध लगायी।

एमवाई समीकरण के इर्द-गिर्द घूमती बेलागंज की राजनीति में 2024 के उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी मो. अमजद को मिले वोट जदयू को जीत हासिल कराने में सहायक साबित हुए। हालांकि इस चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी को 17,285 वोट मिले थे। जबकि मनोरमा देवी ने डॉ. विश्वनाथ सिंह यादव को 21,391 वोटों से हराया था।

जदयू की मनोरमा देवी को 73,334 और राजद के विश्वनाथ सिंह यादव को 51,943 वोट मिले थे। महज एक साल पहले हुए उप चुनाव के बाद दोबारा चुनावी जंग होनी है। अपने-अपने दलों में डॉ. विश्वनाथ कुमार सिंह और मनोरमा देवी की दावेदारी पक्की मानी जा रही है। मनोरमा देवी और उनके बेटे रॉकी यादव जहां एक साल में किए गए काम को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं वहीं राजद इसे पुराने काम का नया शिलान्यास बता रहा है। जबकि जन सुराज चुनावी जंग को और कड़ा बनाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस बार बेलागंज में शह और मात का खेल चलेगा। एक चाल की गलती से जीत, हार में बदल सकती है।

1990 से 2024 तक सीट राजद के पास रही

बेलागंज पर 1990 से 2024 तक राजद का कब्जा रहा। राजद के डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव इस सीट से लगातार जीतते रहे। साल 1998 में सुरेन्द्र यादव जहानाबाद के सांसद बन गए। इस समय हुए उपचुनाव में राजद के महेश सिंह यादव ने जीत हासिल की। बाद में साल 2000 में सुरेन्द्र यादव ने एक बार फिर बेलागंज से जीत हासिल की।

एमवाई समीकरण का बोलबाला: इस सीट पर एमवाई समीकरण का बोलबाला है। करीब तीन लाख की आबादी वाले इस विधानसभा में 70 हजार यादव और 60 हजार मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा भूमिहार 20 हजार, राजपूत 15 हजार, कोइरी-दांगी 25 हजार, बनिया 10 हजार,अनुसूचित जाति के करीब 50 हजार वोटर हैं। हार जीत के लिए मुस्लिम यादव समीकरण निर्णायक साबित होता है।

इस बार चुनाव के मुद्दे

● स्वच्छ पेजयल की व्यवस्था कराना

● स्कूलों में बेहतर व्यवस्था, नए स्कूल की स्थापना

● सड़क निर्माण और हर नली गली का पक्कीकरण

पांच साल में जो बदलाव दिखे

● कई सड़कों का निर्माण, पैदल चलने में मुश्किल सड़कें भी बनी

● अलग-अलग स्थानों पर पीने की पानी की व्यवस्था की गई

● हर वार्ड में विधायक फंड से चापाकल लगवाया गया

● देवस्थानों पर चबूतरों का हुआ निर्माण

वायदे जो पूरे नहीं हुए

● गढ़वा पोखर गांव में नहर पर पुल और सड़क का निर्माण

● सिंचाई की पूरी व्यवस्था, नहरों की बढ़िया से सफाई

● नालों के उपर अतिक्रमण की समस्या से बचाव

● सड़क किनारे बसे महादलित परिवारों को जमीन दिलाने का मुद्दा

अब तक के विधायक

साल प्रत्याशी एवं पार्टी

1969 मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह- कांग्रेस

1972 जितेन्द्र प्रसाद सिंह-कांग्रेस

1977 शंभू प्रसाद सिंह-जनता पार्टी

1980 शत्रुघ्न शरण सिंह-कांग्रेस

1985 अभिराम शर्मा- कांग्रेस

1990 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- जनता दल

1995 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- जनता दल

1998 महेश सिंह यादव-राजद

2000 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- राजद

2005 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- राजद

2010 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- राजद

2015 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- राजद

2020 सुरेन्द्र प्रसाद यादव- राजद

2024 (उपचुनाव) मनोरमा देवी- जदयू

विधायक बोलीं

बहुत ही कम समय में बेलागंज में कई सड़कें बनायी गईं। कई पर काम चल रहा है। स्कूल भवन, अस्पताल आदि के भवन बनाए गए। 34 साल में जो काम नहीं हुआ वह हमने कराया है। काली मंदिर के विकास को लेकर काम हो रहा है। - मनोरमा देवी, विधायक, बेलागंज

विपक्ष का बयान

पहले से ही स्वीकृत योजनाओं को नया बताया जा रहा है। कोई नया काम नहीं हुआ। मेरे पिता सुरेन्द्र यादव ने जो योजनाएं स्वीकृत करायीं उसी पर काम हो रहा है। जनता उनके काम को समझ गई है। इस बार जनता उन्हें नकार देगी। - डॉ. विश्वनाथ कुमार सिंह, पूर्व राजद उम्मीदवार, बेलागंज