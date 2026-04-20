Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गया एयरपोर्ट परिसर में आग से अफरातफरी, 200 मीटर में फैली लपटें; पार्किंग में खड़ी थी फ्लाइट

Apr 20, 2026 09:10 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बोधगया
share

गया एयरपोर्ट पर सोमवार दोपहर को झाड़ियों में अचानक आग लग गई। जिस वक्त यह घटना हुई तब पार्किंग में म्यांमार एयरलाइन्स की फ्लाइट खड़ी थी। इससे एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। 

गया एयरपोर्ट परिसर में आग से अफरातफरी, 200 मीटर में फैली लपटें; पार्किंग में खड़ी थी फ्लाइट

बिहार के गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में सोमवार दोपहर को आग लगने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट परिसर के अंदर सूखी झाड़ियों से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। हवाई अड्डा पर लगभग 200 मीटर की परिधि में आग फैल गई। झाड़ियों से धुआं उठता देख अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई। दमकल की 7 गाड़ियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के समय हवाई अड्डा के पार्किंग क्षेत्र में म्यांमार एयरलाइंस की फ्लाइट खड़ी थी, इससे सुरक्षा कर्मी ज्यादा सतर्क रहे।

इस वजह से लगी आग

बताया जा रहा है कि गया एयरपोर्ट परिसर के बाहर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने आग लगाई थी। तेज हवा की वजह से बाहर लगी आग की लपटें और चिंगारियां एयरपोर्ट परिसर के अंदर तक पहुंच गईं। इससे हवाई अड्डा परिसर में स्थित झाड़ियों में भी आग भड़क गई। यह घटना वॉच टावर संख्या 2 और 3 के आसपास हुई।

आग बुझाने में लगे दो घंटे

एयरपोर्ट परिसर में वॉच टावर पर तैनात एक संतरी ने जैसे आग की लपटें देखीं, उसने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद कंट्रोल रूम द्वारा तत्काल सीआईएसएफ की क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉंस टीम) को मौके पर भेजा गया। साथ ही, एयरपोर्ट फायर सर्विस को भी अलर्ट किया गया। गया एयरपोर्ट पर स्थित दो दमकल तुरंत वहां पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया।

हालांकि, हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी। फिर बाहर से भी 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बुलाई गईं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। आग बुझने पर एयरपोर्ट प्रशासन और दमकल कर्मियों ने राहत की सांस ली।

जानमाल का नुकसान नहीं

गया एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार और डिप्टी कमांडेंट नरेश जोशी समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्यों की निगरानी करते रहे। आग लगभग 200 मीटर क्षेत्र में फैल गई थी, लेकिन समय रहते आग को पूरी तरह नियंत्रित किया गया। घटना के समय एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में म्यांमार एयरलाइंस की एक फ्लाइट खड़ी थी। इस कारण सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि दमकल कर्मियों, सीआईएसएफ जवानों और कर्मचारियों की तत्परता से आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। इस अगलगी की घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ।

(बोधगया से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Gaya News Gaya Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।