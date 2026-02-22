भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट देखने पहुंचे गौतम अदानी, 27000 करोड़ की लागत से बन रहा प्लांट

भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदानी ग्रुप थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी रविवार को इस प्रोजेक्ट का जायजा लेने बिहार पहुंचे।

देश के प्रमुख उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी विवार को बिहार के भागलपुर जिले में पहुंचे। उन्होंने जिले के पीरपैंती में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। अदानी ग्रुप इसमें 27000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। यहां 2400 मेगावट क्षमता का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है।

गौतम अदानी रविवार को सबसे पहले झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे भागलपुर जिले के पीरपैंती पहुंचे जहां निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद वे झारखंड के गोड्डा भी गए और वहां संचालित पावर प्लांट का जायजा लिया।

बता दें कि पीरपैंती प्रखंड के सिरमतपुर और आसपास की लगभग 479 हेक्टेयर भूमि पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, इस जगह की खास बात यहां की मजबूत लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है। पीरपैंती थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट के उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में नेशनल हाईवे और पास में पीरपैंती रेलवे स्टेशन स्थित है, जिससे निर्माण और संचालन में सुविधा होगी।

सरकार का कहना है कि फिलहाल यहां चारदीवारी बनाने और जमीन समतल करने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है। निर्माण के दौरान 10 से 12 हजार लोगों को काम मिलेगा, जबकि प्लांट शुरू होने के बाद करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से बिहार की बिजली क्षमता मजबूत होगी और आसपास के इलाके में उद्योग, आधारभूत ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। निरीक्षण के दौरान गौतम अदानी ने पीरपैंती में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

पर्यावरणीय जन सुनवाई में लोगों ने दी थी सहमति पिछले महीने अदानी ग्रुप के पीरपैंती पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर जन सुनवाई में सहमति बनी थी। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में जनवरी में हुई पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट को हाथ उठाकर सहमति दी थी।

अदानी ग्रुप एवं राज्य सरकार के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना गया था। क्योंकि पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा पीरपैंती प्लांट के जमीन अधिग्रहण के लिए विरोध की बातें सामने आ रही थीं। जन सुनवाई में सहमति बनने के बाद इन बातों पर विराम लग गया था।