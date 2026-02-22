Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट देखने पहुंचे गौतम अदानी, 27000 करोड़ की लागत से बन रहा प्लांट

Feb 22, 2026 08:33 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/भागलपुर
share Share
Follow Us on

भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदानी ग्रुप थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी रविवार को इस प्रोजेक्ट का जायजा लेने बिहार पहुंचे। 

भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट देखने पहुंचे गौतम अदानी, 27000 करोड़ की लागत से बन रहा प्लांट

देश के प्रमुख उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी विवार को बिहार के भागलपुर जिले में पहुंचे। उन्होंने जिले के पीरपैंती में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। अदानी ग्रुप इसमें 27000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। यहां 2400 मेगावट क्षमता का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है।

गौतम अदानी रविवार को सबसे पहले झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे भागलपुर जिले के पीरपैंती पहुंचे जहां निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद वे झारखंड के गोड्डा भी गए और वहां संचालित पावर प्लांट का जायजा लिया।

बता दें कि पीरपैंती प्रखंड के सिरमतपुर और आसपास की लगभग 479 हेक्टेयर भूमि पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, इस जगह की खास बात यहां की मजबूत लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है। पीरपैंती थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट के उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में नेशनल हाईवे और पास में पीरपैंती रेलवे स्टेशन स्थित है, जिससे निर्माण और संचालन में सुविधा होगी।

सरकार का कहना है कि फिलहाल यहां चारदीवारी बनाने और जमीन समतल करने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है। निर्माण के दौरान 10 से 12 हजार लोगों को काम मिलेगा, जबकि प्लांट शुरू होने के बाद करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से बिहार की बिजली क्षमता मजबूत होगी और आसपास के इलाके में उद्योग, आधारभूत ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। निरीक्षण के दौरान गौतम अदानी ने पीरपैंती में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

पर्यावरणीय जन सुनवाई में लोगों ने दी थी सहमति

पिछले महीने अदानी ग्रुप के पीरपैंती पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर जन सुनवाई में सहमति बनी थी। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में जनवरी में हुई पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट को हाथ उठाकर सहमति दी थी।

अदानी ग्रुप एवं राज्य सरकार के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना गया था। क्योंकि पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा पीरपैंती प्लांट के जमीन अधिग्रहण के लिए विरोध की बातें सामने आ रही थीं। जन सुनवाई में सहमति बनने के बाद इन बातों पर विराम लग गया था।

इस बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र का आर्थिक विकास होने और स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की उम्मीद जताई थी। साथ ही, जमीन के बदले मुआवजा उचित दर पर दिए जाने की भी मांग की थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Bhagalpur Pirpainti Gautam Adani अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।