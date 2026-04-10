भोज के लिए गैस की नहीं होगी दिक्कत, अब करना हो यह काम; साइबर ठगों से रहें सावधान

गैस एजेंसी को वैवाहिक कार्यक्रम के दिन वाणिज्यिक गैस की व्यक्ति विशेष द्वारा की गयी मांग एवं उक्त दिन को वाणिज्यिक गैस की उपलब्धता के आधार पर वैवाहिक कार्यक्रम के लिए रसोइया-कैटरर्स को आनुपातिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

लग्न के मौसम में लोगों को जरूरत के अनुसार व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने की सरकार ने नई पहल शुरू की है। जिनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम है, उन्हे व्यवसायिक गैस सिलेंडर के लिए एसडीओ के पास आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ शादी के कार्ड और समारोह में भाग लेने वाले लोगों की संख्या अंकित करनी होगी। पत्र में यह भी लिखा गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम के लिए रसोइया, कैटरर्स अपने वाणिज्यिक गैस के लिए निबंधन कराएंगे और संबंधित गैस एजेंसी अगले 5-7 दिनों में निबंधन करना सुनिश्चित करेगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार ने इस आशय से संबंधित पत्र डीएम को भेजा है। गैस एजेंसी को वैवाहिक कार्यक्रम के दिन वाणिज्यिक गैस की व्यक्ति विशेष द्वारा की गयी मांग एवं उक्त दिन को वाणिज्यिक गैस की उपलब्धता के आधार पर वैवाहिक कार्यक्रम के लिए रसोइया-कैटरर्स को आनुपातिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। पत्र में यह भी लिखा गया है कि प्राय: यह देखा जाता है कि वैवाहिक कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष के द्वारा घरेलू एलपीजी का उपयोग करते हैं जो उचित नहीं है।

वायू प्रदूषण की समस्या को देखते हुए लड़की और कोयले पर खाना बनाने पर रोका जा रहा है। स्कूल और दुकानों में भी गैस से खाना बन रहा है। शादी, ब्याह के मौसम में भी भोज की सामग्री गैस पर बाई जाती है। लेकिन मध्य, पूर्व में यूद्ध के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से समस्या हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने यह प्रावधान किया गया है।

सिलेंडर डिलिवरी के नाम से आ रहे साइबर ठगों के फोन अमेरिका-ईरान जंग की तपिश के कारण रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है। इसका फायदा उठाते हुए साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ठग लोगों को गैस सिलेंडर डिलिवरी की बात बता उनसे रुपये ऑनलाइन भेजने के लिए फोन कर रहे हैं। साइबर डीएसपी ने इस प्रकार के फोन से बचने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।