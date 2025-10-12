बिहार चुनाव: NDA और महगठबंधन से टकराएंगे गैस सिलेंडर वेंडर छोटे, 20 साल से लड़ रहे इलेक्शन

बिहार चुनाव: खास बात यह है कि छोटे लाल महतो पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव लड़ते हैं। छोटू लाल महतो का सपना सांसद या विधायक बनने का है हालांकि, अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ है

बिहार चुनाव: बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी राजनीतिक दल तथा नेता अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच इस चुनाव में एक गैस सिलेंडर वेंडर ने भी ताल ठोक दी है। जी हां, किशनगंज जिले में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले छोटे लाल महतो ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

खास बात यह है कि छोटू लाल महतो पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव लड़ते हैं। छोटे लाल महतो का सपना सांसद या विधायक बनने का है हालांकि, अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ है और एक बार फिर वो अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश में दोनों गठबंधनों के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार हैं।

बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं। छोटे महतो एक बार फिर चुनावी दंगल में उतरने को तैयार हैं। छोटे लाल महतो यहां एक छोटे से घर में रहते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि साल 2000 में सबसे पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। उस वक्त वो 23 साल के थे लेकिन उम्र के मानदंड पर उनका नामांकन रद्द हो गया था।

हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने नगर निगम का भी चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं छोटे लाल महतो यहां के दिग्गज नेता तथा सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तसलीमुद्दीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को भी टक्कर दे चुके हैं। छोटू महतो साल 2004 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत तो कभी नहीं सके।