अंडा-मीट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट; सड़क पर गिरते-तड़पने लगे लोग; बाजार में दहशत

पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले के लौरिया में शुक्रवार दोपहर में अंडा-मीट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट में कई राहगीर और दुकानदार चपेट में आ गए। 11 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है।

Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में शुक्रवार को हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बाजार में दहशत का माहौल बन गया। यूनियन बैंक परिसर में अंडा, मांस ठेला विक्रेता के गैस सिलेंडर में धमाका होने से एक दर्जन से अधिक राहगीर झुलस गए। वहीं, ठेला का मालिक भी बुरी तरह झुलस गया। घटना शहर के हनुमान चौक पर शुक्रवार को दोपहर करीब पौने 1 बजे की है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसकी आग का लपटें और कण यूनियन बैंक की छत पर, मोबाइल दुकान तक में छेद कर प्रवेश कर गए।

दूसरी ओर, धमाके से घायल हुए लोग सड़क पर गिरते हुए और तड़पते दिखे। स्थानीय लोगों ने थाना और अस्पताल को सूचना दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत सीओ नितेश कुमार, थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा और अस्पताल की 4 एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई। आसपास के दुकानदारों, पुलिस और एंबुलेंसकर्मियों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रौशन कुमार, डॉ अफरोज आलम सहित सभी चिकित्साकर्मियों ने उनका प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए 11 झुलसे व्यक्तियों को तत्काल बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया। आसपास के सभी लोगों ने इंसानियत का परिचय देते हुए सभी झुलसे व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सीओ नितेश कुमार सेठ ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है।

डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 11 व्यक्ति का इलाज किया गया है, जिसमें 5 से अधिक लोग ज्यादा गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। दो महिला, दो बच्ची और एक पुरुष अधिक झुलसे हुए हैं। वहीं शेष का भी स्थिति कमोबेश उनसे कम है।

जो व्यक्ति गैस सिलेंडर ब्लास्ट के शिकार हुए हैं उनमें अंडा-मांस बेचने वाला गोविंद राय 34 पिता अनवत राय हनुमान चौक, 2. योगापट्टी थानाक्षेत्र के चन्देश शुक्ल का पुत्र विनय कुमार शुक्ल(35), 3. लौरिया के सीतेरे राउत का पुत्र गुलाब पटेल 35),4. धांगरटोली के शुक्र दास का पुत्र नितेश कुमार (25), रामायण ठाकुर का पुत्र कृष्णा ठाकुर (35), मठिया के बृजमोहन पासवान का पुत्र प्रेमनाथ कुमार 25, बगहा पुलिस जिला के चौतरवा थानाक्षेत्र के धर्माक्ता के संजय कुमार की पत्नी भूल देवी35 , उनकी 5 वर्ष की पुत्री बेबी कुमारी , लौरिया बिनटोली के प्रमोद पड़ीत की पत्नी सीता देवी 40 , उनकी 9 वर्ष की पुत्री बेबी कुमारी शामिल हैं। करीब आधा दर्जन अन्य लोग भी आंशिक रूप से घायल हुए हैं, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर ही अपना इलाज करवाया।

जानकारी के अनुसार लौरिया के हनुमान चौक, जहां से बेतिया, नरकटियागंज, हरीनगर, बेतिया और बाजार का रास्ता जाता है। इसी चौराहे पर दर्जनों दुकानदार अपने ठेला लगाकर मांस, मछली, अंडा, पिज्जा, मोमो बेचते हैं। इसी बीच दुकानदार गोविंद 5 लीटर वाला गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर ठेले पर मीट भून रहा था। तभी गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि गैस का लपटें सड़क पर जा रहे राहगीरों पर पड़ गईं और वे वहीं आग से झुलस कर सड़क पर दर्द से तड़पने लगे।