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गरीब रथ और सप्तक्रांति समेत 12 जोड़ी ट्रेनों के नंबर बदलेंगे, एक जनवरी से अहम बदलाव

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, वरीय संवाददाता, पटना
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Indian Railway News: मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति का नंबर 12557 से बदलकर 15577 और आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति का नंबर 12558 से बदलकर 15578 किया जाएगा। दोनों ट्रेनें एक जनवरी से नए नंबर से चलेंगी। 

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एक जनवरी से कई ट्रेनों का नंबर बदलने वाला है।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। रेलवे ने 12 जोड़ी ट्रेनों के नंबर बदलने का निर्णय लिया है। जनवरी 2027 से ये ट्रेनें नए नंबरों से चलेंगी। इसमें मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली सप्तक्रांति और गरीब रथ भी शामिल हैं। सोमवार को पूमरे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एक जनवरी से अलग-अलग तारीखों में ट्रेनों के पुराने नंबर बदलकर नए नंबर लागू किए जाएंगे। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग और ट्रेन की जानकारी लेते समय नए नंबरों का ध्यान रखना होगा।

रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस का नंबर 12545 से बदलकर 15545 और वापसी ट्रेन का नंबर 12546 से बदलकर 15546 होगा। लोकमान्य तिलक से रक्सौल आने वाली ट्रेन दो जनवरी और रक्सौल से लोकमान्य तिलक जाने वाली ट्रेन सात जनवरी से नए नंबर से चलेगी। दरभंगा-जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस का नंबर 22551 से बदलकर 15541 और जालंधर सिटी-दरभंगा ट्रेन का नंबर 22552 से बदलकर 15542 किया जाएगा। दोनों ट्रेनें क्रमश: दो और तीन जनवरी से नए नंबर पर चलेंगी। इसके अलावा सहरसा-अमृतसर गरीब रथ, हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड, पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के भी नंबर बदल जाएंगे।

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राजगीर -नई दिल्ली श्रमजीवी, पटना-रांची जनशताब्दी, इस्लामपुर-नई दिल्ली मगध, टाटा-कटिहार और एरणाकुलम-पटना एक्सप्रेस के भी नंबर बदल जाएंगे। रेलवे के अनुसार, इन ट्रेनों के नए नंबर एक से सात जनवरी 2027 के बीच अलग-अलग तिथियों से प्रभावी होंगे।

सप्तक्रांति और गरीब रथ के नंबर में भी बदलाव

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति का नंबर 12557 से बदलकर 15577 और आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति का नंबर 12558 से बदलकर 15578 किया जाएगा। दोनों ट्रेनें एक जनवरी से नए नंबर से चलेंगी। वहीं, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस का नंबर 12211 से बदलकर 14031 और आनंद विहार-मुजफ्फरपुर गरीब रथ का नंबर 12212 से बदलकर 14032 होगा। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आने वाली गरीब रथ छह जनवरी और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन आठ जनवरी से नए नंबर से चलेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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