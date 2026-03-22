पटना में अब जेपी गंगा पथ पर 7 किलोमीटर लंबा उद्यान, महिला हाट भी पर्यटकों को लुभाएगा
JP Ganga Path: जेपी गंगा पथ के दक्षिण इलाके में दीघा से सभ्यता द्वार तक सात किमी लंबा उद्यान बनने जा रहा है। इसका कार्य शुरू हो चुका है। मिट्टी भराई शुरू हो चुकी है। 330 करोड़ की लागत से यह उद्यान बन रहा है। दो साल में बनकर आम लोगों के लिए तैयार होगा।
JP Ganga Path: पटना में जेपी गंगा पथ का स्वरूप बदलने वाला है। अब यह पथ और भी आकर्षक दिखेगा। कलकल करती गंगा के किनारे हरे-भरे पेड़-पौधे और फूल-पत्तियों की छांव एक अलग ही सुकून देगा। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बटर फ्लाई पार्क, वनस्पति उद्यान, महिला हाट, आकर्षक कलाकृतियां, ओपन जिम, साइकिल ट्रैक के साथ वाहन पार्किंग की विशेष सुविधा होगी।
यह सब एक समग्र उद्यान मिलेगा। जेपी गंगा पथ के दक्षिण इलाके में दीघा से सभ्यता द्वार तक सात किमी लंबा उद्यान बनने जा रहा है। इसका कार्य शुरू हो चुका है। मिट्टी भराई शुरू हो चुकी है। 330 करोड़ की लागत से यह उद्यान बन रहा है। दो साल में बनकर आम लोगों के लिए तैयार होगा। इसके बनने के बाद जेपी गंगा पथ पर्यटकों का हब बनकर उभरेगा। उपटनावासियों को पहली बार इस तरह का उद्यान देखने को मिलेगा।
महिला हाट में मिलेंगे घरेलू उत्पाद
महिला उद्यमियों को उनके घरेलू उत्पाद, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को बेचने के लिए महिला हाट बनेंगे। महिला उद्यमियों को घरेलू उत्पाद और हस्तशिल्प बेचने का मौका मिलेगा। यह हाट विशेष रूप से महिला व्यवसायियों के लिए बनने जा रहा है। जहां वे उत्पाद बेच सकेंगी और बिहार की पारंपरिक कला को प्रदर्शित कर सकेंगी। खाने-पीने, पेंटिंग ग्राफ्ट, शिल्प, कला, नवाचार से संबंधित सामग्री मिलेगी।
सैर-सपाटे के साथ स्वच्छ हवा मिलेगी
उद्यान में सात किमी का लंबी वाकिंग के साथ साइकिल ट्रैक बनेंगे। इसपर सैर-सपाटे का अद्भुत आनंद मिलेगा। लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी। टहलने के बाद लोग पार्क के हरियाली के बीच सुकून का पल बिता सकेंगे। सभ्यता द्वार के पास बटर फ्लाई पार्क बनेगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम की ओर से रिवर फ्रंट को हरित क्षेत्र में विकसित करने को लेकर यह किया जा रहा है।