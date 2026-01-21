Hindustan Hindi News
ganja thrown in beur jail from roof of a house patna police busted gang
छत से बेऊर जेल में गांजा फेंकने का खेल, कैदियों को नशे की खेप सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

संक्षेप:

Jan 21, 2026 08:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
पटना में बेऊर थाने की पुलिस ने बेऊर जेल के अंदर गांजा और स्मैक पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इसमें संलिप्त चार अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा, कई सामान और नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार जेल के अंदर कैदी विक्की कुमार इस मादक पदार्थों का मुख्य सप्लायर था। वह बाहर से प्राप्त मादक पदार्थों को अन्य कैदियों तक पहुंचाता था। विक्की कुमार पर 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था, जो पटना और आसपास के इलाकों से मादक पदार्थ जुटा जेल में सप्लाई करता था। पुलिस ने जेल से सटे एक मकान को भी चिह्नित किया है, जहां से छत के जरिए मादक पदार्थ जेल परिसर में फेंके जाते थे। पुलिस ने जेल प्रशासन को चिह्नित मकान पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। जेल प्रशासन को जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का सुझाव भी दिया गया है।

सूचना के आधार पर हुई छापेमारी

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बेऊर थाना को सूचना मिली थी कि बेऊर अखाड़ा के पास कुछ लोग मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री करने पहुंचे हैं। सूचना के बाद गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर शैलेंद्र मिस्त्री और गोविंद चौधरी को गिरफ्तार किया।

पड़ोस के घर की छत से फेंका जाता गांजा

गिरफ्तार शैलेंद्र मिस्त्री और गोविंद चौधरी ने बताया कि दुल्हिन बाजार के लाल भदसारा निवासी धनंजय गांजे की सप्लाई करता था। इसके बाद पुलिस ने धनंजय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि बेऊर जेल के सटे जितेंद्र के घर की ऊंची छत से गांजा जेल में फेंका जाता था। पुलिस ने इसके बाद जितेंद्र को पकड़ा। पूछताछ में जितेंद्र ने स्वीकार किया कि वह अपनी छत से जेल के अंदर कुख्यात विक्की कुमार को गांजा सप्लाई करता था।

Nishant Nandan

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
