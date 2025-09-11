Gangraped all night beaten morning 4 staff members brutally raped 13 year old girl student in hostel in Bihar रात भर गैंगरेप, सुबह में पिटाई; बिहार में 13 साल की छात्रा से हॉस्टल में 4 कर्मियों ने की दरिंदगी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGangraped all night beaten morning 4 staff members brutally raped 13 year old girl student in hostel in Bihar

रात भर गैंगरेप, सुबह में पिटाई; बिहार में 13 साल की छात्रा से हॉस्टल में 4 कर्मियों ने की दरिंदगी

छात्रा को हॉस्टल के चार कर्मियों ने रात में रेप किया और अगली सुबह उसकी जोरदार पिटाई कर दी ताकि किसी को नहीं बताए।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सासारामThu, 11 Sep 2025 02:32 PM
share Share
Follow Us on
रात भर गैंगरेप, सुबह में पिटाई; बिहार में 13 साल की छात्रा से हॉस्टल में 4 कर्मियों ने की दरिंदगी

बिहार के रोहतास जिले में एक 13 साल की छात्रा के साथ दरिंदगी की गयी। हॉस्टल में रहने वाली छात्रा के साथ वहां के चार कर्मियों ने रात भर बारी बारी से रेप किया और सुबह में पीट कर मुंह बंद करा दिया। एक अन्य नाबालिग छात्रा के मामले में जब जांच टीम पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता जांच टीम के पास पहुंची और रोने लगी। पूछने पर उसने सच्चाई बताई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मामला इंद्रपुरी थाना अंतर्गत स्थित एक हॉस्टल का है। बीते सात अगस्त की रात को उसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया। हॉस्टल के चार कर्मियों ने रात भर उसके साथ रेप किया। आठ अगस्त की सुबह उसकी जमकर पिटाई कर दी ताकि डर से किसी को नहीं बताए। लेकिन इसी दौरान एक अनय बच्ची के मामले में बाल कल्याण समिति की टीम हॉस्टल पहुंची थी। पुलिस की टीम भी मौजूद थी। पीड़ित छात्रा हिम्मत करके टीम के पास दौड़कर पहुंची गई और रोने लगी। जब उससे रोने का कारण पूछा गया तो आपबीती की जानकारी दी। छात्रा की बात सुनकर बाल कल्याण समिति के दोनो सदस्य अवाक रह गए।

ये भी पढ़ें:भ्रष्ट इंजीनियर विनोद राय पर EOU का शिकंजा; पटना, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में रेड

बाल कल्याण समिति ने तत्काल उसका रेस्क्यू किया और काउंसलर के बयान पर इंद्रपुरी थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। जिला प्रसाशन को रिपोर्ट कर दिया गया है। उचित कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:भारतीय सीमा घुसते 5 विदेशी नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार, जेल से फरार तो नहीं