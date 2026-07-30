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बिहार में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप, 3 दरिंदों की शिकार नाबालिग घर से 50 मीटर दूर बेहोश मिली

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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छात्रा से गैंगरेप के सभी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का दावा पुलिस कर रही है।

बिहार में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप
बिहार में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप

Gangrape in Bihar: बिहार के समस्तीपुर में एक नवमीं की छात्रा को तीन दरिदों ने हवस का शिकार बनाया। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की शाम मक्के खेत में उससे साथ तीनों ने बारी बारी से गैंगरेप किया और बेहोश हो गई तो छोड़कर फरार हो गए। पिता के बयान पर दो नामजद और दो अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने परिजनों को यह बात मीडिया से छिपाने की हिदायत दी। सभी आरोपी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का दावा पुलिस कर रही है। घटना से पुलिस भी काफी तनाव है।

पीड़ित परिवार के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 6 बजे छात्रा घर से लगभग 50 मीटर दूर बकरी के लिए घास लेने गई थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद परिजनों ने आसपास के लोगों को जानकारी दी । सभी लोगों ने खोजबीन की तो गांव के समीप स्थित मक्के के एक खेत में छात्रा बेहोशी की अवस्था में पाई गई। घटनास्थल से एक चिट्ठी भी बरामद हुआ है। जिसमें 3 लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात लिखी होने का दावा परिजन कर रहे हैं।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को सदर अस्पताल भेजा। हालांकि, परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज शुरू करने में करीब 2 घंटे की देरी हुई और इस दौरान उन्हें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक दौड़ाया गया। वहीं, साथ गए एक ग्रामीण के अनुसार पुलिस ने परिवार को मामले की जानकारी मीडिया में नहीं देने की हिदायत भी दी। छात्रा के पहने हुए कपड़े खून से सने थे। इसके बाद छात्रा का कपड़ा परिजनों ने थाने में जमा कर दिया। जिसे पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया है।

मुसरीघरारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और मेडिकल रिपोर्ट व जांच के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। बरामद चिट्ठी को भी जांच में शामिल किया है।

उधर, महिला थानाध्यक्ष प्रीति भारती ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा थाना में आवेदन देकर दो नामजद एवं दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना से गांव और आसपास के इलाके में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई तथा शाम के समय खेतों व सुनसान जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में पीड़िता का इलाज जारी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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