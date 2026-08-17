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गैंगरेप कर नाबालिग की हत्या? सोती बच्ची को उठा ले गए थे बदमाश; रडार पर शराब धंधेबाज

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि
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परिजनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। 

गैंगरेप कर नाबालिग की हत्या
गैंगरेप कर नाबालिग की हत्या

बिहार के सुपौल में 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने डपरखा कोशी कॉलोनी चौक के पास एनएच-327 ई पर शव रखकर करीब डेढ़ घंटे तक जाम कर दिया। परिजनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के एक पंचायत की है।

पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। घटना के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा। त्रिवेणीगंज-जदिया मुख्य मार्ग पर भी आवागमन ठप हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद जाम हटाया गया और आवागमन सामान्य हुआ। बच्ची के परिजनों का बुरा हाल है।

आंगन में सो रही थी किशोरी, उठाकर ले गए बदमाश

परिजनों की ओर से पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया है कि 15 अगस्त की देर रात भीषण गर्मी के कारण किशोरी घर के आंगन में सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उसका मुंह दबाकर उसे जबरन उठा ले गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को घर में फंदे से लटका दिया गया। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।

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अवैध शराब का विरोध करना महंगा पड़ा

मृतका की मां ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि आरोपी कथित रूप से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं। पुलिस को सूचना देने के संदेह में पहले भी परिवार को धमकी दिए जाने की बात कही गई है। परिजनों ने घर तोड़ने तथा मां-बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

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मामले में थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मृतका की मां की शिकायत पर 10 नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वेदन दिया गया है। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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