गैंगरेप कर नाबालिग की हत्या? सोती बच्ची को उठा ले गए थे बदमाश; रडार पर शराब धंधेबाज

परिजनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

बिहार के सुपौल में 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने डपरखा कोशी कॉलोनी चौक के पास एनएच-327 ई पर शव रखकर करीब डेढ़ घंटे तक जाम कर दिया। परिजनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के एक पंचायत की है।

पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। घटना के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा। त्रिवेणीगंज-जदिया मुख्य मार्ग पर भी आवागमन ठप हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद जाम हटाया गया और आवागमन सामान्य हुआ। बच्ची के परिजनों का बुरा हाल है।

आंगन में सो रही थी किशोरी, उठाकर ले गए बदमाश परिजनों की ओर से पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया है कि 15 अगस्त की देर रात भीषण गर्मी के कारण किशोरी घर के आंगन में सो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उसका मुंह दबाकर उसे जबरन उठा ले गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को घर में फंदे से लटका दिया गया। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।

अवैध शराब का विरोध करना महंगा पड़ा मृतका की मां ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि आरोपी कथित रूप से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं। पुलिस को सूचना देने के संदेह में पहले भी परिवार को धमकी दिए जाने की बात कही गई है। परिजनों ने घर तोड़ने तथा मां-बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।