बिहारशरीफ में डांसर से गैंगरेप, बर्थडे पार्टी में बुलाकर दुष्कर्म; थाने के पास वारदात, पुलिस बेखबर
पीड़िता ने दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर रविवार की सुबह पुलिस, घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है।
बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के नालंदा जिले में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। किराये के मकान में यह घटना हुई। पीड़िता ने दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर रविवार की सुबह पुलिस, घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है। इनमें चार को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। थाने के पास बर्थडे में नाच गान और दुष्कर्मी की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार शिवपुरी मोहल्ले के किराये के मकान में कुछ लड़के रहते हैं। इसमें मकान मालिक नहीं रहते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक का बर्थ डे था। बिचौलिये के माध्यम से दो लड़कियों को डांस के लिए बुलाया गया था। पीड़िता ने बताया कि जब वह कमरे में पहुंची तो पहले से सात लड़के मौजूद थे। डांस के दौरान ही एक लड़की वहां से निकल गयी। इसके बाद कमरे में मौजूद दो लड़कों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने विरोध करने का प्रयास किया तो डरा-धमका कर उसे चुप करा दिया। सुबह में पीड़िता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि पुलिस सुरक्षा में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी है। एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जमा किये हैं। अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल
नालंदा जिले में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि थाने से महज कुछ दूरी पर ही नाच का प्रोग्राम चल रहा था, पर पुलिस को भनक भी नहीं लगी।
इधर, सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि सुबह सात बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
किराये पर रहकर क्या करते थे युवक
स्थानीय लोग इस मामले में तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी मानें तो पढ़ने के लिए किराये पर रहने वाले लड़के इतना खर्च कैसे कर रहे हैं। डांसर बुलाने व बर्थ डे पार्टी में अच्छे-खासे रुपये खर्च हुए। पढ़ने वाले लड़के इतने रुपये कहां से ला सकते हैं। पुलिस अभी गिरफ्तार आरोपितों के नामों का खुलासा नहीं कर रही है। इस मामले में कई राज खुलने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें