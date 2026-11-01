बिहारशरीफ में डांसर से गैंगरेप, बर्थडे पार्टी में बुलाकर दुष्कर्म; थाने के पास वारदात, पुलिस बेखबर

पीड़िता ने दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर रविवार की सुबह पुलिस, घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है।

बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के नालंदा जिले में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। किराये के मकान में यह घटना हुई। पीड़िता ने दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर रविवार की सुबह पुलिस, घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है। इनमें चार को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। थाने के पास बर्थडे में नाच गान और दुष्कर्मी की घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार शिवपुरी मोहल्ले के किराये के मकान में कुछ लड़के रहते हैं। इसमें मकान मालिक नहीं रहते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक का बर्थ डे था। बिचौलिये के माध्यम से दो लड़कियों को डांस के लिए बुलाया गया था। पीड़िता ने बताया कि जब वह कमरे में पहुंची तो पहले से सात लड़के मौजूद थे। डांस के दौरान ही एक लड़की वहां से निकल गयी। इसके बाद कमरे में मौजूद दो लड़कों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने विरोध करने का प्रयास किया तो डरा-धमका कर उसे चुप करा दिया। सुबह में पीड़िता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि पुलिस सुरक्षा में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी है। एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जमा किये हैं। अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल नालंदा जिले में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि थाने से महज कुछ दूरी पर ही नाच का प्रोग्राम चल रहा था, पर पुलिस को भनक भी नहीं लगी।

इधर, सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि सुबह सात बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।