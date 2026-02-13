Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

फागुन में ही सूख रही गंगा, बिहार में इस बार भीषण गर्मी के आसार

Feb 13, 2026 06:21 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संजय कुमार, भागलपुर
share Share
Follow Us on

संभावित पानी संकट को लेकर पीएचईडी विभाग भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। पीएचईडी अभियंताओं ने तमाम क्षेत्र के ग्राउंड वाटर लेवल की रिपोर्ट तलब की है, ताकि समय रहते सरकार से मदद मांगी जा सके। कार्यपालक दिलीप कुमार ने बताया कि जेई को वीकली ऑब्जर्वेशन के निर्देश दिए गए हैं।

फागुन में ही सूख रही गंगा, बिहार में इस बार भीषण गर्मी के आसार

इस बार भीषण गर्मी पड़ने के आसार दिख रहे हैं। इसकी तस्दीक फागुन में ही सूख रही गंगा से हो रही है। अमूमन वैशाख-जेठ में गंगा सूखने लगती है, लेकिन इस बार फागुन में ही शहरी क्षेत्र से गंगा काफी दूर चली गई है। मवेशियों को अधिक प्यास लगना और भूख की कमी भी भीषण गर्मी होने के संकेत दे रहे हैं। वर्ष 2025 की फरवरी में बरारी स्थित इंटकवेल को पानी गंगा की धारा से जिस स्थल से मिलता था। इस फरवरी एक्सट्रा पाइप लगाकर उस स्थल से करीब 100 फीट आगे से मिल रहा है।

इंटकवेल आगामी दिनों की परेशानी को ध्यान में रखकर एक्सट्रा पाइप मंगाकर रखने की तैयारी में जुट गया है। संभावित पानी संकट को लेकर पीएचईडी विभाग भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। पीएचईडी अभियंताओं ने तमाम क्षेत्र के ग्राउंड वाटर लेवल की रिपोर्ट तलब की है, ताकि समय रहते सरकार से मदद मांगी जा सके। कार्यपालक दिलीप कुमार ने बताया कि जेई को वीकली ऑब्जर्वेशन के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय जानकार बताते हैं कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की मई 2025 की प्री मानसून बुलेटिन में भी आने वाले दिनों में बताया गया था कि भागलपुर में गंगा किनारे के शहर व गांवों में भूजल स्तर गिर रहा है। इस साल के लिए बुलेटिन प्रकाशन से पहले सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों की ग्राउंड सुपरविजन में जनवरी-फरवरी में वाटर लेवल गिरने की पुष्टि हुई है। सीजीडब्ल्यूबी ने सभी प्रखंडों का जलस्तर रिकॉर्ड किया है। यह रिपोर्ट मई-जून में प्रकाशित हो सकेगी।

बिहार में गंगा के सटे जिलों का भूजल स्तर (एचएम में)

जिला - 2024-25 - 2025-26

बक्सर - 56138.3 - 30318.55

पटना - 98219.10 - 37595.63

लखीसराय - 37503.18 - 26462.36

बेगूसराय - 50675.69 - 15692.38

मुंगेर - 37580.04 - 23849.59

भागलपुर - 71315.39 - 42472.99

(स्रोत: डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया)

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bhagalpur News Bhagalpur Ganga
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar NewsGanges River is drying up in fagun worried about Severe heat in bihar
;;;