पटना में गंगा का प्रकोप; बिंद टोली बना टापू, ट्यूब के सहारे स्कूल जाने को बच्चे मजबूर, मरीन ड्राइव पर बसेरा

पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी हैं। बिंदी टोला टापू में तब्दील हो गया है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को ट्यूब का सहारा लेना पढ़ रहा है। घरों में पानी घुसने के चलते मरीन ड्राइव लोगों का रैन बसेरा बन गया है।

पटना में गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से बिंद टोली अब टापू में तब्दील हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं, कि बच्चों को ट्यूब के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जिसके चलते मरीन ड्राइव पर बसेरा करना पड़ रहा है। इसके अलावा 9 किलोमीटर लंबा रिवरफ्रंट पैदल पथ पूरी तरह से डूब गया है। बिंद टोली के चारों ओर गंगा का पानी पहुंच गया है। यहां 500 से अधिक परिवार रहते हैं।

हालांकि बिंद टोली के लोगों के आवागमन के लिए जिला प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है। जेपी गंगा पथ पर बनाए गए आश्रय राहत शिविर में लोग रहने लगे हैं। गंगा नदी के जलस्तर में अगले दो दिनों तक बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं मनेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि से 12 पंचायत पानी से घिर गया है। रतनटोला गांव के लोग कटाव की आशंका में रतजगा करने को विवश हैं।

पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के जान-माल की सुरक्षा और आवागमन के लिए 40 नाव की व्यवस्था की गई है। इसे आवश्यकतानुसार बढ़ायी जाएगी। वर्तमान स्थिति में छह सामुदायिक रसोई केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन बच्चों की ट्यूब पर बैठकर स्कूल जाने की फोटो अलग ही कहानी बयां कर रही हैं।